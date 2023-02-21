أسهم أوروبا تهبط بفعل مخاوف رفع الفائدة

تراجعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، بعد أن بيانات اقتصادية قوية عززت التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة، في حين صعدت أسهم إتش.إس.بي.سي المدرجة في لندن وسط زيادة في الأرباح الفصلية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات عودة النشاط الاقتصادي الفرنسي والألماني إلى منطقة النمو، في حين أشارت أرقام إيجابية لقطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى أن انتعاش النشاط قد اكتسب قوة.

وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا الحساس لسعر الفائدة 1.5 بالمئة.

وارتفعت أسهم إتش.إس.بي.سي، أكبر بنك في أوروبا، 4.3 بالمئة بعد الإعلان عن زيادة 92 بالمئة في الأرباح الفصلية والتعهد بمزيد من التوزيعات المنتظمة وإعادة شراء أسهم.

وصعد مؤشر البنوك 0.8 بالمئة، مسجلا لفترة وجيزة أعلى مستوى له منذ يوليو تموز 2018.