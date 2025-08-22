أسهم أوروبا عند ذروة 5 أشهر بعد تلميح باول لخفض أسعار الفائدة

أغلقت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، عند أعلى مستوى لها في أكثر من خمسة أشهر، وذلك بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في خطابه خلال ندوة جاكسون هول إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.4 بالمئة بفارق أقل من واحد بالمئة عن أعلى مستوياته على الإطلاق. وحقق المؤشر مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. كما أغلقت معظم البورصات الأوروبية على ارتفاع.

وفتحت تصريحات باول المجال أمام خفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 16 و17 سبتمبر أيلول، كما ألقت الضوء أيضا على تقارير الوظائف والتضخم التي ستصدر قبل ذلك الموعد.

ويتوقع المتداولون الآن باحتمال يقارب 90 بالمئة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول، مقارنة بنحو 75 بالمئة قبل تصريحات باول.

وقال إيبيك أوزكارديسكايا، كبير المحللين لدى بنك سويسكوت “استعداد مجلس الاحتياطي الاتحادي الآن لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس، على الأقل كما كان متوقعا، يثير قدرا كبيرا من الحماس”.

وأضاف “بوجه عام، عندما يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي موقفا يميل للتيسير، يكون ذلك إيجابيا للسوق المالية العالمية”.

وتصدرت قطاعات التعدين المكاسب بارتفاعها 1.6 بالمئة لتقتفي أثر أسعار النحاس التي بلغت أعلى مستوى لها في أسبوع عقب تصريحات باول.

وزادت أسهم السيارات 1.4 بالمئة وأسهم السفر والترفيه 1.3 بالمئة.

في المقابل، سجل قطاع التأمين أكبر انخفاض إذ تراجع 0.6 بالمئة.