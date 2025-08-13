أسهم أوروبا قرب أعلى مستوى في أسبوعين بدفعة من توقعات خفض الفائدة

حومت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوى في أسبوعين، اليوم الأربعاء، بدفعة من مكاسب قوية حققتها أسهم شركات رعاية صحية كبرى وشركات التكنولوجيا بفضل توقعات شبه مؤكدة بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.5 بالمئة.

وسجل قطاع الرعاية الصحية الأوروبي أفضل أداء بارتفاع 1.6 بالمئة وحقق المؤشر الفرعي بذلك مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي وهي أطول سلسلة منذ أواخر مايو أيار. وصعد سهم جينماب 3.8 بالمئة وباير 3.2 بالمئة.

وتعافى قطاع أسهم شركات التكنولوجيا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر سجله في الجلسة السابقة.

وزادت الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول بعد صدور بيانات أمس الثلاثاء تشير إلى السيطرة على التضخم ومع قول وزير الخزانة الأمريكي إن هناك “فرصة جيدة” لخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) أن الأسواق تتوقع حاليا خفضا 25 نقطة أساس على الأقل.

وقال إريك شيفر المدير التنفيذي في شركة باتريارك أورجنيزيشن للاستثمار الخاص إن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول “سيتأثر بالأساس بأرقام الوظائف والتضخم… إذا لم يكن (الخفض) في سبتمبر فسنراه بعد ذلك بقليل لأن هناك حجة للخفض في تلك المرحلة”.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.7 بالمئة بعد أن سجل تراجعات لثلاث جلسات. وتراجع التضخم في ألمانيا إلى 1.8 بالمئة في يوليو تموز مما أكد على ما أظهرته بيانات أولية من أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال شيفر إن الأسهم الأوروبية تستفيد من دفعة تشهدها الأسهم في الولايات المتحدة، حيث وصل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى ارتفاع قياسي اليوم الأربعاء.

وخسر مؤشر قطاع الفضاء والدفاع الأوروبي الأوسع نطاقا مكاسب حققها في وقت سابق وأغلق على استقرار.

وارتفع سهم شركة رينك الألمانية اثنين بالمئة بعد أن أعلنت تسجيل إيرادات في الربع الثاني أفضل من المتوقع بدفعة من زيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا.

وسجل سهم شركة جلانبيا المنتجة للمكملات الغذائية أفضل أداء على المؤشر ستوكس 600 إذ قفز 15.8 بالمئة بعد أن زادت الشركة من توقعاتها لأرباح العام بأكمله.

لكن سهم شركة بيزلي البريطانية للتأمين هوى 12.3 بالمئة في أسوأ أداء يومي يشهده منذ سبتمبر أيلول 2020. وسجل بذلك أسوأ أداء على المؤشر بعد أن قلصت الشركة توقعاتها السنوية للنمو.