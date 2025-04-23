أسهم أوروبا قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط تراجع محتمل للتوتر التجاري

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع، اليوم الأربعاء، بدعم من نتائج أعمال قوية أعلنتها أكبر شركة برمجيات في أوروبا ساب، في حين عزز تخفيف حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين ثقة المستثمرين على مستوى العالم.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 1.8 بالمئة. وتفوق مؤشر الأسهم القيادية في ألمانيا على نظرائه في القارة بارتفاعه 3.1 بالمئة.

وقفزت سهم شركة ساب 10.6 بالمئة مسجلا أفضل أداء يومي له في ست سنوات بعد أن تجاوزت الشركة الألمانية توقعات المحللين بشأن أرباح الربع الأول، مما قاد المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا الأوروبي للارتفاع 3.9 بالمئة.

وصعد المؤشر الفرعي للمواد الأولية 3.3 بالمئة مع ارتفاع أسعار المعادن الأساسية مثل النحاس وسط تراجع المخاوف بشأن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن إدارة ترامب ستدرس خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية المستوردة في انتظار المحادثات مع بكين، مضيفا أن أي إجراء لن يُتخذ على نحو أحادي.

وتأتي تعليقات المصدر في أعقاب تقرير لصحيفة وول ستريت يفيد بأن البيت الأبيض يدرس خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية في محاولة لتهدئة التوتر.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه يعتقد بأن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين سيتراجع، لكنه وصف المفاوضات المستقبلية مع بكين بأنها “عملية شاقة” لم تبدأ بعد.

وواصل المؤشر الفعري لقطاع البنوك صعوده خلال الأسبوع الجاري ليغلق مرتفعا 3.8 بالمئة.