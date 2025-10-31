الجمعة 9 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 31 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسهم الإمارات تتراجع مع انخفاض أسعار النفط بفعل القلق حيال الإمدادات

منذ دقيقة واحدة
أسهم الإمارات

أسهم الإمارات

A A A
طباعة المقال

انخفضت بورصتا الإمارات اليوم الجمعة، مقتفية أثر ضعف أسعار النفط، إذ أدت المخاوف بشأن ارتفاع المعروض العالمي من كبار المنتجين إلى تراجع معنويات المستثمرين.

وقالت مصادر مطلعة قبل اجتماع تحالف أوبك+ المقرر يوم الأحد، إن التحالف يميل إلى زيادة متواضعة في الإنتاج في ديسمبر كانون الأول.

وعززت ثماني دول أعضاء في أوبك+ أهداف الإنتاج بما يزيد عن 2.7 مليون برميل يوميا في المجمل، أي حوالي 2.5 بالمئة من المعروض العالمي، في سلسلة من الزيادات الشهرية.

وانخفض خام برنت 0.4 بالمئة إلى 64.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 1051 بتوقيت جرينتش.

وتراجع المؤشر الرئيسي لسوق أبوظبي 1.1 بالمئة، وهو أكبر انخفاض له في أكثر من شهر، متأثرا بانخفاض 3.8 بالمئة لسهم الدار العقارية وهبوط 3.2 بالمئة لسهم بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر مقرض في الإمارات.

وهبطت أسهم شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، التي تدير علامات تجارية أمريكية للوجبات السريعة في الشرق الأوسط، خمسة بالمئة بعد أن أعلنت عن أرباح للربع الثالث أقل من تقديرات المحللين البالغة 54.6 مليون دولار.

وأغلق المؤشر الرئيسي في دبي على انخفاض 0.8 بالمئة، بعد تحقيق مكاسب على مدى ثلاث جلسات، متأثرا بانخفاض 2.7 بالمئة في سهم شركة إعمار العقارية، في حين تراجع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 2.5 بالمئة.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن، سجلت أسهم أبوظبي خسارة أسبوعية بنسبة واحد بالمئة في حين تراجع المؤشر الرئيسي في دبي 0.1 بالمئة خلال الأسبوع بعد تسجيل مكاسب لأربعة أسابيع متتالية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مدينة الفاشر
الأمم المتحدة: مئات ربما يكونون قد أُعدموا خلال سيطرة الدعم السريع على مدينة سودانية
وزارة الدفاع الروسية
روسيا تعلن السيطرة على قرية أخرى في شرق أوكرانيا
التضخم في منطقة اليورو يتجاوز التوقعات وينخفض إلى 2.4 % خلال مارس
تراجع طفيف للتضخم بمنطقة اليورو في أكتوبر

الأكثر قراءة

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه رئيس المخابرات العامّة المصرية اللواء حسن محمود رشاد
ما سمعه الزائر المصري في لبنان لا يطمئن!
الولايات المتحدة - لبنان
واشنطن: لبنان أضاع الفرصة ونستعدّ للأسوأ!
الأمير أندرو . رويترز
الملك تشارلز يجرد شقيقه آندرو من ألقابه ومن منزله