أسهم الإمارات تتراجع مع انخفاض أسعار النفط بفعل القلق حيال الإمدادات

انخفضت بورصتا الإمارات اليوم الجمعة، مقتفية أثر ضعف أسعار النفط، إذ أدت المخاوف بشأن ارتفاع المعروض العالمي من كبار المنتجين إلى تراجع معنويات المستثمرين.

وقالت مصادر مطلعة قبل اجتماع تحالف أوبك+ المقرر يوم الأحد، إن التحالف يميل إلى زيادة متواضعة في الإنتاج في ديسمبر كانون الأول.

وعززت ثماني دول أعضاء في أوبك+ أهداف الإنتاج بما يزيد عن 2.7 مليون برميل يوميا في المجمل، أي حوالي 2.5 بالمئة من المعروض العالمي، في سلسلة من الزيادات الشهرية.

وانخفض خام برنت 0.4 بالمئة إلى 64.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 1051 بتوقيت جرينتش.

وتراجع المؤشر الرئيسي لسوق أبوظبي 1.1 بالمئة، وهو أكبر انخفاض له في أكثر من شهر، متأثرا بانخفاض 3.8 بالمئة لسهم الدار العقارية وهبوط 3.2 بالمئة لسهم بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر مقرض في الإمارات.

وهبطت أسهم شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، التي تدير علامات تجارية أمريكية للوجبات السريعة في الشرق الأوسط، خمسة بالمئة بعد أن أعلنت عن أرباح للربع الثالث أقل من تقديرات المحللين البالغة 54.6 مليون دولار.

وأغلق المؤشر الرئيسي في دبي على انخفاض 0.8 بالمئة، بعد تحقيق مكاسب على مدى ثلاث جلسات، متأثرا بانخفاض 2.7 بالمئة في سهم شركة إعمار العقارية، في حين تراجع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 2.5 بالمئة.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن، سجلت أسهم أبوظبي خسارة أسبوعية بنسبة واحد بالمئة في حين تراجع المؤشر الرئيسي في دبي 0.1 بالمئة خلال الأسبوع بعد تسجيل مكاسب لأربعة أسابيع متتالية.