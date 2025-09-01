أسهم التكنولوجيا تدفع مؤشر نيكي الياباني لأدنى مستوى في 3 أسابيع

تراجع المؤشر نيكي إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع اليوم الاثنين مع تراجع أسهم قطاع الرقائق، مقتفيا أثر عمليات بيع قادتها أسهم التكنولوجيا في وول ستريت يوم الجمعة.

وهبط المؤشر نيكي 1.24 بالمئة ليصل إلى 42188.79 نقطة عند إغلاق التداول، بعد أن هوى في وقت سابق بأكثر من اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى له منذ الثامن أغسطس آب.

وجاء القسم الأكبر من خسارة المؤشر نيكي الذي بلغ 530 نقطة بسبب انخفاض سهمين من الأسهم ذات الوزن الثقيل، إذ خسر سهم شركة تصنيع معدات اختبار الرقائق والموردة لإنفيديا أدفانتست 7.9 بالمئة أو 244 نقطة، بينما انخفض سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 4.8 بالمئة أو 155 نقطة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39 بالمئة.

وقال يونوسوكي إيكيدا رئيس قطاع أبحاث الاقتصاد الكلي في نومورا “يبدو لي أن هذا رد فعل مبالغ فيه على (أداء) سوق نيويورك يوم الجمعة، والذي كان في الأساس إعادة توازن للمحافظ في نهاية الشهر عن طريق بيع جميع الأسهم التي تفوقت في الأداء في أغسطس”، وخاصة الأسماء التقنية الكبيرة.

وانخفض سهم إنفيديا 3.3 بالمئة يوم الجمعة، متراجعا لليوم الثاني بعد أن خيبت الأرباح التي أعقبت جرس إغلاق يوم الأربعاء التوقعات العالية للسوق.

وتأثرت أسهم إنفيديا أيضا بتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يقول إن شركة علي بابا الصينية طورت شريحة جديدة لمنافسة منتجات إنفيديا. وقفز سهم علي بابا 18.8 بالمئة اليوم الاثنين في هونج كونج.

وخسر مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات أكثر من ثلاثة بالمئة يوم الجمعة.

والبورصة الأمريكية مغلقة اليوم الاثنين احتفالا بعطلة عيد العمال.

ومن بين أسهم الرقائق الأخرى التي قادت المؤشر نيكي للانخفاض في الجلسة الأحدث، انخفض سهم ديسكو 7.7 بالمئة وفقد سهم سوسيونكست 6.3 بالمئة وتراجع سهم فوروكاوا إلكتريك 5.5 بالمئة.

وشكلت هذه الأسهم بالإضافة لسهمي أدفانتست ومجموعة سوفت بنك، أقل الأسهم أداء على المؤشر نيكي.