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أسهم التكنولوجيا تقود خسائر أسواق أوروبا

منذ ساعة واحدة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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تراجعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، وسط حالة من الترقب قبل سلسلة من اجتماعات ستعقدها بنوك مركزية في وقت لاحق من هذا الأسبوع وجاءت الأسهم الحساسة لأسعار الفائدة مثل قطاع التكنولوجيا بين أبرز الخاسرين.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0818 بتوقيت جرينتش.

وتصدر مؤشر التكنولوجيا القطاعات المتراجعة بنسبة 2.1 بالمئة.

وتشير التوقعات إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع الفائدة 25 نقطة أساس غدا الأربعاء إلى 4.50 و4.75 بالمئة، بينما سيزيد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى 2.50 و4.0 بالمئة يوم الخميس.

وزاد سهم فيليبس 4.3 بالمئة بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا الصحية الهولندية إلغاء ستة آلاف وظيفة للعودة للربحية بعد أن سحبت أجهزة للتنفس الصناعي بما تسبب في خفض بنسبة 70 بالمئة في قيمتها السوقية.

لكن سهم شركة بي.إن.إي الألمانية للطاقة المتجددة تراجع 15.3 بالمئة بعد أن أبلغت ذراع مورجان ستانلي للاستثمار في البنية التحتية مجلس إدارة الشركة بأنها لم تعد مهتمة بمواصلة محادثات مع مشترين محتملين لحصة فوتون في بي.إن.إي.

    المصدر :
  • رويترز

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