أسهم اليابان ترتفع إلى مستوى قياسي

منذ ساعتين
امرأة تمر بجانب شاشة تعرض متوسط أسهم مؤشر نيكي الياباني خارج إحدى شركات السمسرة في طوكيو. رويترز

صعد المؤشر نيكي الياباني إلى مستوى قياسي مرتفع الأربعاء، وسط تفاؤل بالأداء القوي لأسهم الذكاء الاصطناعي في وول ستريت أمس الثلاثاء 28\10\2025.

وقفز نيكي 1.3 بالمئة إلى 50867.58 نقطة، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.03 بالمئة.

وأغلقت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة عند مستويات قياسية مرتفعة بعد أن قالت شركة إنفيديا للرقائق الالكترونية إنها ستبني أجهزة كمبيوتر عملاقة للذكاء الاصطناعي لوزارة الطاقة الأمريكية.

وصعدت أسهم شركة (مايكروسوفت) أيضا بعد أن توصلت الشركة إلى صفقة تسمح بإعادة هيكلة (أوبن إيه.آي) إلى شركة منفعة عامة مع منح مايكروسوفت حصة قدرها 27 بالمئة في الشركة المطورة لتطبيق (تشات جي.بي.تي).

وكان أكبر الرابحين في نيكي هو سهم شركة أدفانتيست، صاحب الوزن الثقيل في قطاع الرقائق، والذي ارتفع بنسبة 15.5 بالمئة، أعقبه سهم ليزرتك الذي قفز بنسبة 5.9 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

