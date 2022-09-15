أسهم اليابان ترتفع عند الإغلاق

ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق، الخميس، مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم مجددا بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، وقادت الأسهم المرتبطة بالسفر موجة الصعود مدعومة بآمال تعافي السياحة.

وصعد المؤشر نيكي 0.21 بالمئة إلى 27875.91 نقطة متعافيا من أسوأ جلسة في ثلاثة شهور. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15 بالمئة إلى 1950.43 نقطة.

وارتفع سهم فاست ريتيلنج المالكة لمتاجر يونيكلو للملابس 0.73 بالمئة وكان الأكثر دعما لنيكي، في حين صعد سهم طوكيو إلكترون المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية 1.14 بالمئة.

وزاد سهم مجموعة سوفت بنك 0.61 بالمئة بعد تقرير ذكر أن الشركة المستثمرة في قطاع التكنولوجيا تدرس إطلاق صندوق رؤية ثالث باستخدام مالها الخاص على الأرجح.

وصعد مؤشر قطاع شركات الطيران 1.77 بالمئة في حين ارتفع مؤشر قطاع السكك الحديدية 1.08 بالمئة بعد تقرير قال إن اليابان من المتوقع أن تلغي شروط تأشيرة الدخول لبعض السائحين وكذلك القيود المفروضة على عدد الوافدين يوميا في أكتوبر تشرين الأول مع سعي البلاد للاستفادة من تعافي السياحة الدولية.

وصعد مؤشر قطاع التطوير العقاري، الذي تملك الكثير من شركاته فنادق وتديرها، 1.49 بالمئة.

وهوى سهم شركة كادوكاوا للنشر 8.72 بالمئة بعد قرار ممثلي الادعاء الياباني ضبط رئيس الشركة للاشتباه في تلقيه رشوة.