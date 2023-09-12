أسهم اليابان ترتفع مع صعود أسهم شركات السيارات

ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق بنحو واحد بالمئة، الثلاثاء، وقادت شركات صناعة السيارات المكاسب، إذ تراجع الين عن أعلى مستوى في أسبوع ليدعم أسهم شركات التصدير وشهية المخاطرة.

وصعد المؤشر نيكي 0.95 بالمئة ليُغلق قرب أعلى مستوى سجله خلال الجلسة عند 32776.37 نقطة. وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الجلسة مرتفعا 0.82 بالمئة عند 2379.91 نقطة.

ويتحرك الين والأسهم في اتجاهين متعاكسين، نظرا لأن صعود العملة يؤثر سلبا على القدرة التنافسية لأسهم شركات التصدير كما يجعل الأسهم أعلى سعرا للأجانب.

وزاد سهم تويوتا موتور 2.4 بالمئة ليقود المكاسب على المؤشر توبكس اليوم الثلاثاء. وقفز مؤشر قطاع النقل 2.04 بالمئة ليصبح الأكثر ربحا بين مؤشرات بورصة طوكيو الفرعية.

وارتفع سهم سوني جروب المصنعة للألعاب ومعدات الصوتيات 1.2 بالمئة، بينما زاد سهم يونيكلو المالكة لسلسلة متاجر فاست ريتيلينج بأكثر من واحد بالمئة.

وصعد سهم سوفت بنك جروب للتكنولوجيا بنحو اثنين بالمئة.

وهوى سهم آي.إتش.آي المصنعة للمعدات الثقيلة 15.8 بالمئة وكان الأسوأ أداء على المؤشر نيكي، فيما انخفض مؤشر شركات صناعة الصلب 0.7 بالمئة.