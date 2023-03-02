أسهم اليابان تستقر عند الإغلاق

أنهت أسهم اليابان معاملات، الخميس، على استقرار بعد تفوق تأثير يوم مستثمر مخيب للآمال لشركة تسلا ومخاوف من سياسة نقدية أكثر تشددا للبنك المركزي الأمريكي على انخفاض الين.

وتخلى المؤشر نيكي عن مكاسب حققها في وقت سابق في الجلسة لينهي المعاملات مستقرا عند 27498.87 نقطة، وإن ظل يحوم في منتصف نطاق تداوله على مدى الأسابيع الخمسة الماضية.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.16 بالمئة إلى 1994.57 نقطة.

وفوجئ المستثمرون بقفزة في العائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى في شهور فوق أربعة بالمئة في تداولات طوكيو، بينما يدرس مسؤولو المركزي الأمريكي ما إن كان رفع أسعار الفائدة لفترة أطول سيكون كافيا لكبح جماح التضخم أم ستكون هناك حاجة لمزيد من التشديد في السياسة النقدية.

لكن هذا أدى أيضا إلى انخفاض الين الذي تراجع بنحو 0.35 بالمئة في أحدث تداول له إلى 136.69 مقابل الدولار.

وكان سهم طوكيو إلكترون المصنعة للرقائق الإلكترونية الأكثر تراجعا على المؤشر نيكي وانخفض 1.56 بالمئة.

وعلى الجانب الآخر صعد سهم فاست ريتيلنج المالكة لسلسلة متاجر يونيكلو 2.07 بالمئة وكان الأكثر دعما للمؤشر نيكي.