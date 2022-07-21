الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
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أسهم اليابان تصعد مع إبقاء البنك المركزي على سياسة نقدية ميسرة

منذ 41 دقيقة
بورصة اليابان

بورصة اليابان

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أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الخميس بعد أن أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية الميسرة في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بين المستثمرين مع ارتفاع المعنويات بفعل إغلاق قوي لوول ستريت أمس.

وصعد المؤشر نيكي 0.44 بالمئة ليغلق عند 27803 نقاط متجاوزا أعلى مستوى في ستة أسابيع سجله في الجلسة السابقة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21 بالمئة إلى 1950.59 نقطة.

وسجلت الأسهم هذه المكاسب بعدما أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة شديدة الانخفاض مقارنة مع بنوك مركزية أخرى في أنحاء العالم تشدد سياساتها النقدية، لكنه توقع أن يبلغ التضخم هذا العام 2.3 بالمئة وهو ما يزيد على المستهدف البالغ اثنين بالمئة.

وتراجع سهم شركة شيونجوجي آند كو للصناعات الدوائية 6.84 بالمئة وكان الخاسر الأكبر على المؤشر نيكي بعد إرجاء الموافقة على دواء تصنعه الشركة لعلاج كوفيد-19.

وتراجعت أسهم شركات الصلب بعد تصويت الولايات المتحدة على تمديد الرسوم الجمركية على واردات الصلب من اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية وبريطانيا لخمسة أعوام أخرى، في حين ألغت الرسوم نفسها على الواردات من البرازيل.

وانخفض سهم نيبون للصلب 3.02 بالمئة.

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا ضمن الأفضل أداء. وسجل سهم نيكون كورب أعلى زيادة وصعد ثلاثة بالمئة.

وزاد سهم تي.دي.كيه كورب 2.3 بالمئة، وارتفع سهم فوجيتسو 2.12 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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