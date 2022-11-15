أسهم اليابان تغلق مرتفعة رغم الانكماش الاقتصادي المفاجئ

ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء، مع استحواذ المستثمرين على أسهم انخفضت بشدة، حتى في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات انكماشا مفاجئا للاقتصاد.

وارتفع المؤشر نيكي 0.1 بالمئة ليغلق عند 27990.17 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37 بالمئة إلى 1964.22.

وانكمش الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقع للمرة الأولى خلال عام في الربع الثالث، مما أدى إلى مزيد من الغموض بشأن التوقعات للاقتصاد مع تأثر استهلاك الأسر والشركات بمخاطر الركود العالمي وضعف الين وارتفاع تكاليف الاستيراد.

وتراجع سهم ريكروت هولدنجز 6.67 بالمئة، ليصبح الخاسر الأكبر على المؤشر نيكي، بعد أن أعلنت وكالة التوظيف عن أرباح مخيبة لآمال المستثمرين عن النصف الأول. وخسرت أسهم عملاقة الدعاية والإعلان دينتسو جروب 5.96 بالمئة.

وارتفعت أسهم 143 من الشركات المدرجة على نيكي، وتراجعت أسهم 143 أخرى، بينما استقر سهمان.

وصعدت أسهم قطاع البنوك 2.31 بالمئة مدفوعة بالأرباح القوية لكل من مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ومجموعة ميزوهو المالية في الربع الثاني.

وارتفع سهم سوميتومو ميتسوي 4.17 بالمئة، وزاد سهم ميزوهو 1.3 بالمئة.

وصعد سهم شيونوجي للأدوية 2.03 بالمئة، بعدما أفاد تقرير بأن الحكومة اليابانية ستعيد تقييم دواء لكوفيد-19 من إنتاج الشركة في وقت لاحق هذا الشهر من أجل منحه الموافقة للاستخدام الطارئ.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار التكنولوجي 1.3 بالمئة بعد أن سجل أمس الاثنين أكبر خسارة يومية في أكثر من عامين ونصف