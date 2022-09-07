أسهم اليابان تغلق منخفضة بفعل تراجع الين

تراجعت الأسهم اليابانية، الأربعاء، إذ طغت مخاوف المستثمرين المستمرة بشأن التباطؤ الاقتصادي على الأداء القوي لأسهم شركات التصدير التي ارتفعت بفعل هبوط الين.

وانخفض المؤشر نيكي 0.71 بالمئة مقتفيا أثر خسائر الليلة الماضية في وول ستريت حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة بعد أن أكد تقرير قطاع الخدمات الأمريكي التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيحافظ على موقفه إزاء رفع أسعار الفائدة.

وتراجع المؤشر نيكي 27268.70 نقطة في التعاملات المبكرة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يوليو تموز، قبل أن يغلق عند 27430.30 نقطة.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57 بالمئة.

ومن بين 225 سها مدرجا على المؤشر نيكي، تراجع 165 سهما وحقق 56 سهما مكاسب واستقرت أربعة أسهم دون تغيير.

وتسببت أسهم شركات التكنولوجيا في انخفاض المؤشر، حيث كان لسهمي شركة طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق ومجموعة سوفت بنك التأثير السلبي الأكبر.

وحققت بعض أسهم المؤشر مكاسب بعد أن انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ 24 عاما عند 144.380 مقابل الدولار، مما عزز الإيرادات الخارجية للمصدرين.

وكانت الشركات المصنعة للسيارات الأفضل أداء، إذ ارتفع سهم ميتسوبيشي 3.61 بالمئة وسوبارو 3.37 بالمئة ومازدا موتور 2.45 بالمئة.