أسهم اليابان تواصل المكاسب بفضل دفعة من تصريحات وارن بافيت

ارتفع المؤشر نيكي الياباني للجلسة الرابعة على التوالي، الأربعاء، مدعوما بالمؤشرات الخاصة بإنفاق المستهلكين في المتاجر والتفاؤل حيال إبداء الملياردير وارن بافيت تطلعه إلى زيادة الاستثمارات في البلاد.

وسجل نيكي أعلى مستوى له في أسبوع خلال التعاملات الصباحية، وأغلق مرتفعا 0.6 بالمئة عند 28082 نقطة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة.

وارتفع سهم شركة إدارة المتاجر جيه فرنت ريتيلنج 1.3 بالمئة بعد الإعلان عن زيادة صافي أرباح العام المنتهي في فبراير شباط لثلاثة أمثالها بعد إغلاق السوق أمس الثلاثاء، مع توقع بمزيد من النمو.

وارتفع سهم أيون المالكة لعدة متاجر واحدا بالمئة.

قال بافيت (92 عاما) لصحيفة نيكي في مقابلة أمس الثلاثاء إنه فخور باستثماراته في أكبر المؤسسات التجارية باليابان.

وأضاف المستثمر الشهير أن “هناك دائما عدد قليل” من الاستثمارات اليابانية الأخرى التي يفكر فيها.

تحوز بيركشاير هاثاواي التي يملكها حصصا تبلغ 7.4 بالمئة في المؤسسات التجارية إيتوشو كورب وماروبيني كورب وميتسوبيشي كورب وميتسوي آند كو وسوميتومو كورب، والتي ارتفعت أسهمها جميعها بنحو اثنين بالمئة أو أكثر اليوم.