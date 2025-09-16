الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
أسهم تل أبيب تتراجع بسبب حرب غزة وحديث نتنياهو عن العزلة

منذ 38 دقيقة
أسهم تل أبيب

انخفضت أسهم تل أبيب للجلسة الخامسة على التوالي، اليوم الثلاثاء، متأثرة بالتصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة وتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تواجه عزلة.

وهبط المؤشر (تل أبيب 35) للأسهم القيادية 0.2 بالمئة في تعاملات ما بعد الظهيرة بعد انخفاضه بأكثر اثنين بالمئة من في وقت مبكر من الجلسة، وتراجع المؤشر (تل أبيب 125) الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة في تعاملات ما بعد الظهيرة.

وكان المؤشران سجلا أعلى مستوياتها على الإطلاق الأسبوع الماضي.

وبدأت الأسهم في الانخفاض بعد ظهر أمس الاثنين بعد أن حذر نتنياهو من العقوبات الاقتصادية والعزلة العالمية الناجمة عن الدعاية السلبية في الخارج بسبب حرب غزة المستمرة منذ قرابة عامين.

وقال جوناثان كاتز كبير الاقتصاديين في شركة ليدر كابيتال ماركتس إن شن إسرائيل هجوما بريا جديدا على غزة يضر بالسوق أيضا نظرا لعدم وجود أي إشارة على وقف إطلاق النار.

وارتفع الشيقل 0.2 بالمئة مقابل الدولار، مواصلا مكاسبه أمام العملة الأمريكية والتي بلغت ثمانية بالمئة منذ بداية العام.

    المصدر :
  • رويترز

