أسوأ ظروف الجفاف منذ عقد... نزوح آلاف الصوماليين إلى مقديشو

ينتظر نساء وأطفال جائعون مساعدات غذائية في مخيم على مشارف العاصمة الصومالية مقديشو، وقد ساروا على الأقدام لأيام، هربا من الجفاف الذي يجتاح الآن معظم المناطق الريفية في الصومال.

ومن المتوقع أن تتضخم صفوفهم المتزايدة في الأشهر المقبلة حيث تواجه منطقة القرن الإفريقي أسوأ ظروف الجفاف منذ عقد.

وحذر برنامج الأغذية العالمي، هذا الأسبوع، من أن 13 مليون شخص في المنطقة، بما فيها أجزاء من إثيوبيا وكينيا، يواجهون جوعا شديدا في الربع الأول من عام 2022. وحذرت الوكالة من الحاجة إلى مساعدة فورية لتجنب أزمة إنسانية كبيرة. لطالما كان القرن الإفريقي عرضة للجفاف وظروف الجوع التي غالبا ما تفاقمت بسبب العنف المسلح.

وأعلنت الحكومة الصومالية في نوفمبر الماضي حالة الطوارئ الإنسانية بسبب الجفاف، مع المناطق الأكثر تضررا بما فيها المناطق الجنوبية الوسطى من مناطق جوبا السفلى وجيدو وشبيلي السفلي.

وقالت منظمة “إنقذوا الأطفال” الخيرية في الأسبوع الجاري: “أصبح التأثير على العائلات أكثر حدة هذا الموسم نتيجة موجات الجفاف المتعددة والممتدة في تتابع سريع، وتدهور الوضع الأمني، وانتشار الجراد الصحراوي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانخفاض التحويلات المالية – وقلة الأموال التي يلتزم بها المانحون”.

وقالت في بيان لها إن مسحا أجري في نوفمبر الماضي شمل 15 منطقة من أصل 18 منطقة في الصومال خلص إلى أن “غالبية العائلات تعيش الآن بدون وجبات على أساس منتظم”.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه يحتاج إلى 327 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الفورية لـ 4.5 مليون شخص على مدى الأشهر الستة المقبلة، بما في ذلك في الصومال.

هذا ويحاول القادة الصوماليون أيضا حشد الدعم المحلي، وقد استجاب الكثير منهم. ويجمع فريق عمل شكله رئيس الوزراء محمد روبل، في وقت سابق من هذا الشهر، ويوزع التبرعات من مجتمع الأعمال وكذلك الصوماليين في الشتات. بعض ما يقدمونه يغذي مئات العائلات المقيمة في المخيمات مثل أونتورلي، الذي يضم حوالي 700 عائلة.

وقال عبد الله عثمان، رئيس مؤسسة السلام الخيرية وعضو مجلس رئاسة الوزراء في فريق عمل الجفاف: “لا توجد (العديد) من الوكالات الإنسانية العاملة على الأرض وهؤلاء الأشخاص بحاجة ماسة إلى الدعم والمساعدة مثل المأوى والغذاء والمياه والصرف الصحي الجيد”. وقال إن هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة لآلاف العائلات التي تعيش في مخيمات للنازحين.

تصل حوالي 5 إلى 10 عائلات يائسة إلى مخيم أونتورلي كل يوم، وفقا لقائدة المخيم نديفة حسين.

وقالت فدوما علي إنها قطعت مسافة تزيد عن 500 كيلومتر (310 ميلا) من منزلها في ساكو، وهي بلدة في مقاطعة جوبا الوسطى، إلى مقديشو.

وذكرت لوكالة الأسوشيتد برس”: “كل المشاكل التي أواجهها بسبب الجفاف. لم يكن لدينا ماء ونفقت ماشيتنا، وعندما فقدت كل شيء، سرت على الطريق لمدة سبعة أيام”.