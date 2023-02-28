أسواق الأسهم في الخليج تغلق على ارتفاع

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، الثلاثاء، إذ تحسنت معنويات المستثمرين بفعل ارتفاع أسعار النفط والآمال في تعاف قوي للاقتصاد الصيني.

وارتفعت أسعار النفط الخام، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، 1.4 بالمئة اليوم الثلاثاء، وصعد سعر خام برنت 1.19 دولار ليصل إلى 83.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.

وعززت توقعات تعافي الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، المكاسب بعد أن توقع خبراء اقتصاد، استطلعت رويترز آراءهم، نمو نشاط المصانع في فبراير شباط.

وارتفع المؤشر السعودي 1.1 بالمئة مدعوما بمكاسب في جميع القطاعات تقريبا.

وارتفع سهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 4.3 بالمئة بعد أن أعلنت زيادة في أرباح العام بأكمله.

غير أن المؤشر أنهى هذا الشهر منخفضا 6.6 بالمئة تقريبا ليتخلى عن بعض المكاسب التي حققها في يناير كانون الثاني.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة ليصعد 0.3 بالمئة هذا الشهر.

وصعد سهم الدار العقارية 1.3 بالمئة وسهم مصرف أبوظبي الإسلامي 2.4 بالمئة.

وقفز سهم الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) 3.1 بالمئة بعد أن اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح للنصف الثاني بواقع 8.06 فلس للسهم، ليصل إجمالي الأرباح الموزعة للسنة المالية 2022 إلى 16.12 فلس للسهم.

كما أغلق مؤشر دبي مرتفعا 0.6 بالمئة مسجلا ارتفاعا 4.1 بالمئة على أساس شهري.

وتلقى المؤشر الدعم من مكاسب تحققت في جميع القطاعات تقريبا، وارتفع كل من سهمي إعمار العقارية ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 2.6 بالمئة.

وصعد المؤشر القطري 0.3 بالمئة مدعوما بمكاسب في القطاعين المالي والصناعي.

وارتفعت أسهم بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي (المصرف) والمصرف الدولي الإسلامي 1.9 بالمئة و0.8 بالمئة و1.7 بالمئة على الترتيب.

ومع ذلك، انخفض المؤشر 3.3 بالمئة على أساس شهري.

وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.6 بالمئة مواصلا خسائره للجلسة الثانية.

وهبط سهما البنك التجاري الدولي ومصر للأسمدة 2.4 بالمئة و6.2 بالمئة على التوالي.

ومع ذلك، فإن المؤشر في طريقه لتسجيل ارتفاع بثلاثة بالمئة هذا الشهر، محققا مكاسب للشهر الخامس على التوالي.