الجمعة 28 صفر 1447 ﻫ - 22 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسواق الإمارات تتأثر بالسياسة النقدية الأمريكية وأسعار النفط المستقرة

منذ 48 دقيقة
مؤشر بورصة الإمارات

مؤشر بورصة الإمارات

A A A
طباعة المقال

أغلقت بورصتا الإمارات على تباين اليوم الجمعة مع ترقب المتعاملين لكلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في ندوة جاكسون هول بحثا عن مؤشرات حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية.

وأثرت كلمات سابقة لباول على الأسواق، وينتظر كثيرون كلمته اليوم في ظل انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أثارت مخاوف إزاء استقلالية البنك.

وارتفع المؤشر الرئيسي لسوق أبوظبي 0.1 بالمئة منهيا سلسلة خسائر استمرت 12 جلسة متتالية بدعم من الأداء القوي لقطاع العقارات.

وقفز سهم ملتيبلاي للاستثمار المملوكة للشركة العالمية القابضة 3.7 بالمئة بينما قفز سهم الدار العقارية 1.65 بالمئة.

وقال جوزيف ضاهرية المدير الإداري في تيكميل إن سوق أبوظبي لا تزال حساسة للتحولات في أسعار النفط بينما يمكن أن تتأثر أسعار الخام في المستقبل بشكل كبير من حالة الضبابية المتعلقة بالتوتر الجيوسياسي.

ونزل مؤشر دبي 0.03 بالمئة متأثرا بانخفاض 0.8 بالمئة في سهم بنك الإمارات دبي الوطني وخسارة 1.7 بالمئة لسهم الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور).

وصعد سهم سبينس لتجارة التجزئة 3.1 بالمئة بعد أن كشفت الشركة عن خطط لدخول السوق الكويتية من خلال شراكة استراتيجية مع مجموعة الشايع، مما يوسع نطاق وجودها في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أربع دول.

وبموجب هذا المشروع المشترك، ستمتلك سبينس حصة الأغلبية بنسبة 51 بالمئة وستتولى تشغيل وإدارة جميع المتاجر في إطار هذه الشراكة.

وصعدت أسعار النفط، وهي محرك رئيسي في اقتصادات الخليج،اليوم الجمعة مع تضاؤل الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام سريع بين روسيا وأوكرانيا.

وصعد خام برنت 0.2 بالمئة إلى 67.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:42 بتوقيت غرينتش.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، سجل مؤشر أبوظبي خسائر أسبوعية 0.13 بالمئة مسجلا رابع تراجع أسبوعي على التوالي، بينما اختتمت بورصة دبي الأسبوع دون تغيير يذكر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

النفط. رويترز
أسعار النفط مستقرة وسط تراجع الآمال في سلام سريع بين روسيا وأوكرانيا
مؤشرات وول ستريت
وول ستريت ترتفع قبيل خطاب رئيس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو. رويترز
حرب إسرائيل وإيران
فرنسا تؤكد عقد محادثات أوروبية إيرانية الأسبوع المقبل حول النووي

الأكثر قراءة

وزارة الشباب والرياضة
قرار حاسم.. هذه الرياضة ممنوعة في لبنان!
عناصر تابعين لحزب الله
"غسّالة الأموال".. تعطُّل أذرع حزب الله الخفية في أميركا الجنوبية
مطار بيروت- ارشيف
بيان من الأمن العام: توقيف عسكريين لهذا السبب