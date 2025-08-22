أسواق الإمارات تتأثر بالسياسة النقدية الأمريكية وأسعار النفط المستقرة

أغلقت بورصتا الإمارات على تباين اليوم الجمعة مع ترقب المتعاملين لكلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في ندوة جاكسون هول بحثا عن مؤشرات حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية.

وأثرت كلمات سابقة لباول على الأسواق، وينتظر كثيرون كلمته اليوم في ظل انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أثارت مخاوف إزاء استقلالية البنك.

وارتفع المؤشر الرئيسي لسوق أبوظبي 0.1 بالمئة منهيا سلسلة خسائر استمرت 12 جلسة متتالية بدعم من الأداء القوي لقطاع العقارات.

وقفز سهم ملتيبلاي للاستثمار المملوكة للشركة العالمية القابضة 3.7 بالمئة بينما قفز سهم الدار العقارية 1.65 بالمئة.

وقال جوزيف ضاهرية المدير الإداري في تيكميل إن سوق أبوظبي لا تزال حساسة للتحولات في أسعار النفط بينما يمكن أن تتأثر أسعار الخام في المستقبل بشكل كبير من حالة الضبابية المتعلقة بالتوتر الجيوسياسي.

ونزل مؤشر دبي 0.03 بالمئة متأثرا بانخفاض 0.8 بالمئة في سهم بنك الإمارات دبي الوطني وخسارة 1.7 بالمئة لسهم الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور).

وصعد سهم سبينس لتجارة التجزئة 3.1 بالمئة بعد أن كشفت الشركة عن خطط لدخول السوق الكويتية من خلال شراكة استراتيجية مع مجموعة الشايع، مما يوسع نطاق وجودها في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أربع دول.

وبموجب هذا المشروع المشترك، ستمتلك سبينس حصة الأغلبية بنسبة 51 بالمئة وستتولى تشغيل وإدارة جميع المتاجر في إطار هذه الشراكة.

وصعدت أسعار النفط، وهي محرك رئيسي في اقتصادات الخليج،اليوم الجمعة مع تضاؤل الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام سريع بين روسيا وأوكرانيا.

وصعد خام برنت 0.2 بالمئة إلى 67.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:42 بتوقيت غرينتش.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، سجل مؤشر أبوظبي خسائر أسبوعية 0.13 بالمئة مسجلا رابع تراجع أسبوعي على التوالي، بينما اختتمت بورصة دبي الأسبوع دون تغيير يذكر.