أسواق الخليج ترتفع بعد إشارات باول لخفض الفائدة في سبتمبر

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الأحد بعدما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إلى احتمال خفض سعر الفائدة في سبتمبر أيلول خلال كلمة له يوم الجمعة.

وفي معرض تلميحه إلى خفض تكاليف الاقتراض الشهر المقبل، قال باول إن المخاطر على سوق العمل آخذة في الازدياد، لكنه أشار أيضا إلى أن التضخم لا يزال يمثل تهديدا وأن القرار ليس ثابتا.

ورفع المتعاملون توقعاتهم لخفض الفائدة في سبتمبر أيلول إلى نحو 90 بالمئة، ارتفاعا من 75 بالمئة قبل تصريحات باول.

تؤثر التحولات في السياسة النقدية الأمريكية بشدة على أسواق الخليج، حيث يرتبط معظم العملات بالدولار.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهم أرامكو 0.7 بالمئة.

واختتم سهم شركة أكوا باور التعاملات مرتفعا 1.6 بالمئة بعد حصولها على تمويل لمحطتين ضخمتين لتوليد الكهرباء بالمملكة بقدرة إجمالية 3600 ميجاوات.

وتملك أكوا باور حصة فعلية 35 بالمئة في كل من المحطتين.

وفي قطر، انخفض المؤشر الرئيسي 0.2 بالمئة متأثرا بهبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، واحدا بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5 بالمئة، مع ارتفاع سهم الشركة الشرقية للدخان 3.7 بالمئة.