أسواق الخليج تغلق على تباين وسط ضعف أسعار النفط وآمال خفض الفائدة الأمريكية

تباين أداء معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج عند الإغلاق، اليوم الخميس، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط، في حين قدمت الرهانات المتزايدة على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بعض الدعم لأسواق المنطقة.

وعبر عدد من مسؤولي البنك المركزي عن مخاوفهم بشأن سوق العمل، مما زاد من التوقعات بقرب خفض أسعار الفائدة. وقال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي ، إنه يعتقد بأن على البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المزمع عقده هذا الشهر.

وتتأثر منطقة الخليج بموقف البنك المركزي الأمريكي، إذ أن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وصعد المؤشر القياسي للبورصة السعودية 0.3 بالمئة، مسجلا أول مكاسبه في تسع جلسات، بدعم من ارتفاع سهم مصرف الراجحي 1.7 بالمئة.

وواصل المؤشر السعودي اتجاهه النزولي، مختتما الأسبوع على تراجع 0.7 بالمئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.3 بالمئة، مع صعود سهم شركة إعمار العقارية 1.8 بالمئة.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر الرئيسي 0.2 بالمئة.

وهوت أسعار النفط، المحفز الرئيسي لأسواق المال في منطقة الخليج، 1.5 بالمئة، بعد أن انخفضت بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، فيما يترقب المستثمرون اجتماع أوبك+ في مطلع الأسبوع والذي من المتوقع أن يدرس فيه المنتجون زيادة أخرى في أهداف الإنتاج.

وانخفض المؤشر القطري 0.4 بالمئة، بعد خسارة واحد بالمئة مُني بها سهم مصرف قطر الإسلامي.

وخارج منطقة الخليج، أوقفت الأسواق في مصر والكويت والبحرين التداول بمناسبة عطلة عامة.