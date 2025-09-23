أسواق الخليج تهبط بعد خفض أسعار الفائدة

تراجعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج بعد تعاملات متقلبة، اليوم الثلاثاء، وسط تقييم المستثمرين لتخفيضات أسعار الفائدة بالمنطقة على خطى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، مع استمرار حالة الحذر في ظل الضبابية المحيطة بالخطوات التالية في السياسة النقدية الأمريكية.

وخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي استجابة لتراجع قوة سوق العمل، ولكنه أشار إلى أنه سيتبع نهجا مدروسا تجاه المزيد من تيسير السياسة النقدية، مما أثار الشكوك حول وتيرة التحركات المستقبلية.

وفي وقت لاحق، خفضت البنوك المركزية في السعودية والإمارات وقطر أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وتراجع المؤشر الرئيسي لسوق دبي 1.1 بالمئة بعد جلستين من المكاسب. وأغلقت معظم القطاعات منخفضة مع تصدر سهم سالك للتعرفة المرورية للخسائر بهبوطه 3.7 بالمئة.

وتراجع سهم إعمار العقارية 1.4 بالمئة، منهيا سلسلة من المكاسب استمرت ثلاثة أيام، في حين انخفض سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.4 بالمئة.

ونزل سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) 1.7 بالمئة قبل موعد انقضاء الحق في التوزيع النقدي للسهم.

في غضون ذلك قالت شركة أليك القابضة، وهي شركة للهندسة والإنشاءات مقرها دبي، اليوم الثلاثاء إنها تسعى لجمع ما يصل إلى 1.4 مليار درهم (381.25 مليون دولار) من خلال طرح عام أولي بسعر استرشادي يتراوح بين 1.35 درهم و1.40 درهم للسهم، مستفيدة من طفرة البناء في الخليج.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي 0.3 بالمئة لينهي مكاسب استمرت ثلاث جلسات متتالية، متأثرا بانخفاض بلغ 1.7 بالمئة في سهم بنك أبوظبي التجاري.

وتخلفت أسهم التكنولوجيا عن نظيراتها العالمية مع تراجع سهم شركة بريسايت للذكاء الاصطناعي واحدا بالمئة تقريبا. وأعلنت الشركة، بالتعاون مع شركة شروق الاستثمارية، عن إطلاق صندوق عالمي بقيمة 100 مليون دولار لتسريع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت شركة مدن القابضة عن بيع كامل حصتها غير المباشرة البالغة 17.45 بالمئة في شركة الدار للعقارات إلى شركة الدار العقارية، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 1.7 بالمئة.

وقال جورج بافيل المدير العام لناجا دوت كوم الشرق الأوسط إنه على الرغم من بقاء معنويات المستثمرين حذرة وسط عدم يقين بشأن تعافي السوق المستدام، فإن الأساسيات الاقتصادية القوية وخفض الفائدة في الآونة الأخيرة والطرح العام الأولي من شركة أليك القابضة للهندسة والإنشاءات قد تقدم دعما.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.4 بالمئة، مسجلا خسائر لثلاث جلسات متتالية مع تركز عمليات البيع في أسهم القطاع المالي وقطاع الطاقة.

وانخفض سهم بنك قطر الوطني ثلاثة بالمئة، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد في أكثر من ثلاثة أشهر، في حين تراجع سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) 1.6 بالمئة.

والبورصة السعودية مغلقة بمناسبة اليوم الوطني.

وفي البحرين تقدم المؤشر 0.2 بالمئة، ونزل مؤشر البورصة العمانية 0.2 بالمئة، فيما ارتفع مؤشر الكويت 0.9 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصرية 0.3 بالمئة ليتعافى بعد جلستين من الخسائر مدعوما بقفزة 3.4 بالمئة في سهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني.

وصعد سهم بنك كريدي أجريكول 0.8 بالمئة بعد الإعلان عن استحواذ شركة المصرية للتمويل العقاري التابعة له على شركة التمويل الاستهلاكي جاست فاينانس.

ويحول المستثمرون تركيزهم الآن إلى موسم أرباح الربع الثالث المقبل والذي يبدأ بتقرير بنك قطر الوطني في السابع من أكتوبر تشرين الأول.