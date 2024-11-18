أسوشيتد برس تقرر تسريح نحو 8% من موظفيها

قالت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الاثنين، إنها ستسرح نحو ثمانية بالمئة من قوتها العاملة في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تحديث عملياتها ومنتجاتها.

وأضافت الوكالة أنها ستخطر موظفيها المتأثرين بالقرار خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وستقدم خطة تسريح طوعي لعدد صغير من الموظفين المؤهلين على أساس القسم والدور والمدة.

وتوصلت وكالة أسوشيتد برس إلى اتفاق مبدئي مع نيوز ميديا جيلد (نقابة وسائل الإعلام الإخبارية) للتوسع في هذا العرض ليشمل بعض الموظفين من أعضاء الرابطة في الولايات المتحدة.

وقال توني وينتون مدير نيوز ميديا جيلد في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه بموجب الاتفاق، سيكون 116 شخصا كحد أقصى في وحدة التحرير وخمسة أشخاص في وحدة التكنولوجيا مؤهلين للحصول على حزمة التسريح الطوعي.

ووفقا للموقع الإلكتروني لأسوشيتد برس، تأسست الوكالة عام 1846 كمؤسسة إخبارية تعاونية ولديها صحفيون في نحو 100 دولة وفي جميع الولايات الأمريكية الخمسين.