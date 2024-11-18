الأربعاء 18 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 20 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسوشيتد برس تقرر تسريح نحو 8% من موظفيها

19 - نوفمبر - 2024
وكالة أسوشيتد برس

وكالة أسوشيتد برس

A A A
طباعة المقال

قالت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الاثنين، إنها ستسرح نحو ثمانية بالمئة من قوتها العاملة في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تحديث عملياتها ومنتجاتها.

وأضافت الوكالة أنها ستخطر موظفيها المتأثرين بالقرار خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وستقدم خطة تسريح طوعي لعدد صغير من الموظفين المؤهلين على أساس القسم والدور والمدة.

وتوصلت وكالة أسوشيتد برس إلى اتفاق مبدئي مع نيوز ميديا جيلد (نقابة وسائل الإعلام الإخبارية) للتوسع في هذا العرض ليشمل بعض الموظفين من أعضاء الرابطة في الولايات المتحدة.

وقال توني وينتون مدير نيوز ميديا جيلد في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه بموجب الاتفاق، سيكون 116 شخصا كحد أقصى في وحدة التحرير وخمسة أشخاص في وحدة التكنولوجيا مؤهلين للحصول على حزمة التسريح الطوعي.

ووفقا للموقع الإلكتروني لأسوشيتد برس، تأسست الوكالة عام 1846 كمؤسسة إخبارية تعاونية ولديها صحفيون في نحو 100 دولة وفي جميع الولايات الأمريكية الخمسين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم اميركا
أمريكا تغلق سفارتها في كييف بسبب هجوم جوي كبير محتمل
كولون الألمانية تستمر في رفع أذان صلاة الجمعة
ألمانيا.. الاستمرار برفع أذان صلاة الجمعة بشكل دائم عبر مكبرات الصوت
الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت
آيزنكوت: الحرب بشأن إعادة الاسرى فشل ذريع!

الأكثر قراءة

المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين
بعد "الإيجابية" اللبنانية.. هل يجد هوكشتاين "إيجابية مماثلة" في إسرائيل؟
الحرب بين الجارتين روسيا وأوكرانيا مستمرة من دون حسم عسكري أو أفق لحل سياسي (أدوبي ستوك)
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
السويد وفنلندا تنشران إرشادات النجاة في زمن الحرب
أفيخاي أدرعي
الحرب على لبنان
صور.. ماذا يفعل أفيخاي أدرعي في جنوب لبنان!‎