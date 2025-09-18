الخميس 26 ربيع الأول 1447 ﻫ - 18 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسيرة إسرائيلية سابقة: نتنياهو أصدر الأمر بقتل المحتجزين في غزة

منذ ساعة واحدة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

A A A
طباعة المقال

قالت الأسيرة الإسرائيلية السابقة إيلانا غريتزوسكي اليوم الخميس إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، أصدر الأمر بقتل الأسرى المحتجزين في غزة عندما أطلق عملية برية لاحتلال المدينة.

وأضافت غريتزوسكي في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي “كم عائلة ستدخل في دوامة الحزن قبل أن يفهم نتنياهو صرخاتها؟.. أريد العودة إلى حياتي الطبيعية دون خوف من اضطراب ما بعد الصدمة، والزواج من ماتان”.

وكانت الأسيرة السابقة تشير إلى ماتان زانغاوكر، وهو جندي إسرائيلي لا يزال محتجزا في غزة.

وقالت غريتزوسكي إنها ترتجف خوفا وتعجز عن العمل في ظل توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة.

وأضافت “أعلم ما يمر به الأسرى في غزة، وأنهم مع كل طائرة تمر، يحتاجون إلى الاحتماء، واضطررتُ أيضا إلى الاحتماء، والاختباء حتى لا تصيبني شظايا المباني”.

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس الأميركي دونالد ترامب
    ترامب يطلب من المحكمة العليا السماح بإقالة ليسا كوك من البنك المركزي
    الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب. رويترز
    ملكة بريطانيا والأميرة كيت تصطحبان ميلانيا ترامب في جولة بمكتبة ملكية
    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    ترامب: قد نمدد مهلة بيع تيك توك

    الأكثر قراءة

    يمنى شري
    خبر مؤسف يهز الوسط الإعلامي.. وفاة الإعلامية "يمنى شري"
    سلسلة غارات تستهدف محيط النبطية جنوب لبنان
    إنذار عاجل بالإخلاء الى سكان هذه المناطق في جنوب لبنان!
    رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
    معركة بين رَجُل باسيل ونائبه.. هل يختار المُطيع أو المُتشدد؟