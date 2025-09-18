أسيرة إسرائيلية سابقة: نتنياهو أصدر الأمر بقتل المحتجزين في غزة

قالت الأسيرة الإسرائيلية السابقة إيلانا غريتزوسكي اليوم الخميس إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، أصدر الأمر بقتل الأسرى المحتجزين في غزة عندما أطلق عملية برية لاحتلال المدينة.

وأضافت غريتزوسكي في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي “كم عائلة ستدخل في دوامة الحزن قبل أن يفهم نتنياهو صرخاتها؟.. أريد العودة إلى حياتي الطبيعية دون خوف من اضطراب ما بعد الصدمة، والزواج من ماتان”.

وكانت الأسيرة السابقة تشير إلى ماتان زانغاوكر، وهو جندي إسرائيلي لا يزال محتجزا في غزة.

وقالت غريتزوسكي إنها ترتجف خوفا وتعجز عن العمل في ظل توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة.

وأضافت “أعلم ما يمر به الأسرى في غزة، وأنهم مع كل طائرة تمر، يحتاجون إلى الاحتماء، واضطررتُ أيضا إلى الاحتماء، والاختباء حتى لا تصيبني شظايا المباني”.