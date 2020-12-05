أشبه بعملية حربية… نجلا فخري زاده يكشفان “تفاصيل الاغتيال”

كشف نجلا العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده تفاصيل عملية اغتياله، في حديث لمحطة “إيريب” الحكومية الإيرانية.

وأكد نجلا فخري زاده، الجمعة، أن والدتهما زوجة العالم النووي كانت بصحبته أثناء الاغتيال لكنها لم تصب خلال العملية، وفقا لما نقلته صحيفة “ذا تايمز أوف إسرائيل”.

وكشفا أن والدهما أصيب بـ4 أو 5 رصاصات خلال العملية، مما أدى إلى مقتله.

ووصف نجلا فخري زاده إن العملية “كانت أشبه بعملية حربية”، وأكدا أن والدتهما كانت جالسة إلى جواره في السيارة خلال إطلاق النار، لكنها لم تصب.

ووفقا لابنيه اللذين لم يتم تحديد اسميهما، فإن الحراس المرافقين لفخري زاده نصحوه بعدم استقلال السيارة ذلك اليوم، لكنه أصر على حضور اجتماع ما.

وطالما وصفت دول غربية فخري زادة بأنه قائد برنامج سري لإنتاج قنبلة ذرية توقف عام 2003، وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة طهران بمحاولة إعادة تشغيله في السر.

ومنذ اليوم الأول لاغتياله، دأبت طهران على اتهام إسرائيل بالوقوف وراء العملية التي جرت قرب طهران.

وتهدد إيران بمهاجمة أهداف إسرائيلية منذ اغتيال فخري زاده، فيما لم تعلق إسرائيل على قتل العالم الذي كانت تراقبه عن كثب منذ فترة طويلة.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي عام 2018 حول برنامج إيران النووي: “تذكروا هذا الاسم”، مشيرا إلى العالم النووي الإيراني القتيل، بحسب “سكاي نيوز”.