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أشرف غني يؤدي اليمين رئيسا لأفغانستان ومنافسه يقيم مراسم تنصيب موازية

أدى الرئيس الأفغاني أشرف غني اليمين لولاية رئاسية ثانية يوم الاثنين لكن منافسه على المنصب رفض الاعتراف بذلك وأقام مراسم تنصيب موازية.

 

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وأظهرت لقطات تلفزيونية غني وهو يؤدي اليمين في القصر الرئاسي في كابول في مراسم حضرها عدد من الدبلوماسيين الأجانب من بينهم المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد.

وأقام عبد الله عبد الله المرشح الرئاسي وخصم غني الذي ينازعه على نتيجة الانتخابات مراسمه الخاصة في نفس الوقت بما يشير إلى أن محادثات بين الجانبين توسط فيه خليل زاد للتوصل لتسوية للأزمة باءت بالفشل.

المصدر رويترز
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