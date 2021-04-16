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أشكنازي: سنفعل كل ما يلزم لمنع النظام الإيراني من امتلاك أسلحة نووية

16 - أبريل - 2021
وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي

وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي

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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، الجمعة، أن بلاده ستفعل كل ما يلزم لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وقال بعد قمة مع نظيريه اليوناني والقبرصي ومسؤول إماراتي رفيع في بافوس قبرص، “إن المناقشات تركزت حول إمكانيات البناء على الازدهار والاستقرار في المنطقة”.

كما أضاف “أخذنا أيضا وقتا لبحث التحديات التي تشكلها إيران وحزب الله على استقرار الشرق الأوسط وعلى السلام الإقليمي… سنفعل كل ما يلزم لمنع هذا النظام من امتلاك أسلحة نووية”.

جاء ذلك، بعد إعلان إيران أنها بدأت بتخصيب نظير اليورانيوم 235 بنسبة تصل إلى 60% في تراجع جديد عن التزاماتها تجاه المجموعة الدولية القلقة من طموحاتها النووية.

وكانت طهران أعلنت بعد يومين من عملية “التخريب” التي استهدفت مصنع نطنز أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، علما أن طهران تخصب حاليا اليورانيوم بنسبة 20%، وهي نسبة أعلى بكثير من معدّل 3,67% المنصوص عليه في الاتفاق الدولي المبرم في فيينا عام 2015.
الاستخدام العسكري

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