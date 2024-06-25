أصوات تنادي بالمقاطعة.. مطالبات بإلغاء خطاب نتنياهو في الكونغرس

تزايدت الأصوات التي تنادي بإلغاء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس الأمريكي.

وقالت النائبة التقدمية ألكساندريا أوكازيو كورتيز، مساء الثلاثاء، إنه يتعين على الزعماء الديمقراطيين والجمهوريين سحب دعوتهم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحدث في اجتماع مشترك للكونغرس الشهر المقبل بعد أن نشر مقطع فيديو يهاجم إدارة بايدن بسبب “حجب” الأسلحة عن إسرائيل.

وكتبت أوكاسيو كورتيز (ديمقراطية من نيويورك) على وسائل التواصل الاجتماعي: “لا ينبغي لهذا الرجل أن يخاطب الكونغرس. إنه مجرم حرب”. “ومن المؤكد أنه لا يحترم القانون الأمريكي، الذي يهدف صراحة إلى منع الأسلحة الأمريكية من تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان”.

وأضافت: “يجب إلغاء دعوته”. “لم يكن ينبغي إرسالها في المقام الأول.”

وقد وجه رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا)، وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك)، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك)، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (جمهوري من كنتاكي)، دعوة رسمية لنتنياهو لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك الشهر الماضي، بعد أسبوعين تقريبًا من اعتراف إدارة بايدن بما كانت تقوله منظمات حقوق الإنسان الرائدة منذ أشهر: إن القوات الإسرائيلية استخدمت الأسلحة الأمريكية لارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقد تلقى هولاء تبرعات ضخمة من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة مقابل تقديم الدعم السياسي والعسكري والمالي لإسرائيل.

وقالت كورتيز :”يتعين على الولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها، بما في ذلك القيود على مبيعات الأسلحة، كوسيلة لدفع الجهود نحو السلام في الشرق الأوسط”، وفقاً لموقع “كومن دريمز”.

جاءت دعوة أوكازيو كورتيز لإلغاء خطاب نتنياهو المقرر مع استمرار تزايد عدد الديمقراطيين الذين يخططون لمقاطعة خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بما في ذلك رو خانا (ديمقراطي من كاليفورنيا) والسيناتورة إليزابيث وارين (ديمقراطية من ماساشوستس).

وقالت وارن لصحيفة “ذا هيل” يوم الثلاثاء: “لقد خلق بنيامين نتنياهو كارثة إنسانية” . “يتعين على الولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها، بما في ذلك القيود على مبيعات الأسلحة، كوسيلة لدفع الجهود نحو السلام في الشرق الأوسط”.

وأضافت السيناتورة “نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار، وإغاثة إنسانية ضخمة، وعودة الرهائن، ويجب أن نحقق انفراجة بشأن جلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات”. إن إعطاء المزيد من الأسلحة لإسرائيل لا يدفع في الاتجاه الصحيح.

وبالإضافة إلى التعهد بمقاطعة خطاب نتنياهو المقرر، أفادت تقارير أن بعض الديمقراطيين في الكونغرس يناقشون بعض “الخطط المضادة” “التي تركز على السلام، وإعادة الرهائن ، وإنهاء هذا الصراع المروع”، حسبما أفاد موقع “أكسيوس ” الأسبوع الماضي نقلاً عن عضو ديمقراطي في مجلس النواب لم يذكر اسمه.

وقال السيناتور بيرني ساندرز ، وهو من بين المشرعين الذين تعهدوا بمقاطعة خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم الثلاثاء إنه “من السخف أن تتم دعوة نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونغرس”.

وقال ساندرز: “لا ينبغي لنا أن نكرم الأشخاص الذين يستخدمون تجويع الأطفال كسلاح في الحرب”.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، حثت مجموعة “ديمقراطيو العدالة” التقدمية مؤيديها على مطالبة ممثليهم المنتخبين إما بمقاطعة أو تعطيل خطاب نتنياهو في 24 يوليو، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته “ما زالوا ينفذون بنشاط ما كتبه المؤرخ روبرت بيب”. وقد وصفها بأنها “واحدة من أشد حملات العقاب المدني في التاريخ”.

وأضافت المجموعة: “نحن بحاجة إلى أن يتوقف قادتنا في واشنطن عن استخدام أموال دافعي الضرائب لدينا لإرسال أسلحة وقنابل بمليارات الدولارات إلى إسرائيل، والمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن، وليس بسط السجاد الأحمر.