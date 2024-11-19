أصول الملاذ الآمن ترتفع بعد تحديث روسيا لعقيدتها النووية

ارتفعت أصول الملاذ الآمن بشكل حاد اليوم الثلاثاء بعد أن أعلنت روسيا عن تحديث عقيدتها النووية في تحذير لأعدائها المحتملين من أنه سيكون هناك رد حتمي لأي هجوم على البلاد أو حلفائها.

وتهافت المستثمرون على شراء السندات الحكومية والين الياباني والذهب بعد تصريحات من الكرملين أعقبت موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء على تحديث العقيدة النووية.

وسجل الذهب أعلى مستوى في الجلسة عند حوالي 2626 دولارا للأوقية (الأونصة) وانخفض الدولار بنحو 0.9 بالمئة مقابل الين إلى 153.28 ين.

يشار إلى أن أصول الملاذ الآمن هي الأصول المالية التي يُعتقد أنها تحتفظ بقيمتها أو تزيد في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق تقلبات اقتصادية أو جيوسياسية. المستثمرون عادة ما يتوجهون إلى هذه الأصول عندما يتوقعون أزمات أو حالات عدم استقرار، لأنها توفر نوعًا من الأمان أو الاستقرار مقارنة بالأصول الأخرى.

من بين أصول الملاذ الآمن الأكثر شيوعًا:

الذهب: يُعتبر الذهب من أقدم أصول الملاذ الآمن. يزداد الطلب عليه عادةً عندما تكون الأسواق المالية غير مستقرة أو عندما يتزايد القلق بشأن التضخم أو الأزمات الاقتصادية.

السندات الحكومية: وخاصة السندات الحكومية لدول ذات تصنيف ائتماني عالٍ مثل الولايات المتحدة واليابان. يشتريها المستثمرون لأن الحكومة هي الجهة الأكثر قدرة على سداد ديونها.

الين الياباني: يعتبر الين الياباني من أصول الملاذ الآمن، حيث يزداد الطلب عليه في أوقات التوترات العالمية أو الاقتصادية، بسبب قدرة الاقتصاد الياباني الكبير على تحمل الأزمات.

الفرنك السويسري: يعتبر الفرنك السويسري أيضًا من الأصول الآمنة بفضل الاستقرار الاقتصادي والسياسي في سويسرا.

الذهب الرقمي (مثل البيتكوين في بعض الأحيان): رغم أنه يعتبر أكثر تقلبًا، بدأ بعض المستثمرين يعتبرون البيتكوين أصولًا آمنة في ظل الأزمات المالية.

تزداد قيمة هذه الأصول في أوقات الأزمات بسبب الطلب الكبير عليها من المستثمرين الذين يبحثون عن حماية أموالهم من تقلبات السوق.