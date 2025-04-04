أضخم حزمة عقوبات في التاريخ.. الجمهوريون يشنون "حرباً تشريعية" ضد إيران

أفادت مصادر مطلعة أن الجمهوريين في الكونغرس يبذلون جهودًا مكثفة لتشريع حملة “الضغط الأقصى” التي يشنها الرئيس دونالد ترامب على طهران، وذلك من خلال حزمة تشريعية من عشرة مشاريع قوانين من شأنها معاقبة قيادة طهران، وقطع وصولها إلى السيولة النقدية، وخنق وكلاء النظام الإقليميين.

وتتضمن الحملة “أشد حزمة عقوبات على إيران اقترحها الكونغرس على الإطلاق”، وفقًا للجنة الجمهورية (RSC)، أكبر تكتل جمهوري في مجلس النواب، والتي تقود هذا الجهد.

ووفقاً لصحيفة “فري بيكون”: “ستقوض مشاريع القوانين مجتمعة قدرة إيران على تمويل الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة، وتفرض عقوبات على المرشد الإيراني”، وتجبر الرؤساء المستقبليين على “فرض عقوبات كاملة على مبيعات النفط الإيرانية”، التي بلغت مستويات تاريخية في عهد إدارة بايدن.

وفي حين أن إدارة ترامب أصدرت بالفعل سلسلة من الأوامر التنفيذية لإعادة فرض ضغوط اقتصادية وصفت بـ “المكثفة” على طهران، فإن أي إدارة مستقبلية يمكنها بسهولة التراجع عنها بنفس الطريقة التي تراجع بها الرئيس السابق جو بايدن عن العقوبات الصارمة المفروضة على إيران خلال فترة ولاية ترامب الأولى.

“صعوبة مستقبلية لتخفيف الضغط على طهران”

وبإقرار هذه المبادرات تشريعيًا، ستواجه أي إدارة مستقبلية “صعوبة أكبر في تخفيف الضغط الاقتصادي على طهران”.

وصرح النائب الجمهوري أوغست بفلوغر، رئيس لجنة الشؤون الجمهورية، لصحيفة “فري بيكون” بأنه يحشد الدعم لهذا الجهد مع زملائه من قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب، ويأمل في طرح الحزمة للتصويت قريبًا”. وأضاف أن فريق ترامب يدعم جميع مشاريع القوانين المدرجة في الحزمة.

وقال بفلوغر في مقابلة: “لدينا شعور شديد بالإلحاح. لا يوجد فرق واضح بين ما تراه القيادة أيديولوجيًا على أنه الشيء الصحيح الذي يجب فعله وما طرحناه”. وأردف بفلوغر أنه “مع اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي ووقوفها ضد جهود إدارة ترامب لاستئناف الدبلوماسية، يمكن أن تكون الحزمة أداة لزيادة الضغط على القيادة المتشددة في طهران”.

ويقول مراقبون إن مشاريع القوانين تسير على الطريق الصحيح للموافقة في مجلس النواب. وفي مجلس الشيوخ، تُصعّب الأغلبية الضئيلة للحزب الجمهوري، بالإضافة إلى الحد الأدنى المطلوب (60 صوتًا) في المجلس الأعلى، الموافقة على المشروع. مع ذلك، صرّح بفلوغر وآخرون بأن المحادثات جارية مع رعاة مجلس الشيوخ المحتملين، ومنهم تيد كروز وتوم كوتون وجيم بانكس، وهو نفسه رئيس سابق للجنة الاشتراكية الجمهورية.

وقال مساعد كبير في الكونغرس مُطّلع على المناقشات، إن النظام الإيراني يعتزم “انتظار” انتهاء ولاية ترامب على أمل أن تُخفف إدارة ديمقراطية مستقبلية الضغط عليه.

وأضاف المصدر: “لا يزال الملالي يعتقدون أن بإمكانه انتظار انتهاء الضغط الأميركي، ولذلك يرفضون تفكيك برنامجهم النووي بالطريقة التي يُطالب بها الرئيس ترامب”. وأضاف: “بفرض أقصى قدر من الضغط، يشير الجمهوريون إلى أن النظام الإيراني بحاجة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات وإلا سيواجه ضغطًا مُعيقًا إلى أجل غير مسمى”.

ويُمثل قانون “أقصى قدر من الضغط” الذي اقترحه النائب الجمهوري زاك نون، التشريع الرئيسي في حزمة العقوبات. ويحاكي هذا القانون الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في فبراير/شباط، والذي يُعيد فرض العقوبات على إيران، ويجعلها قانونًا ساريًا.

وقال نون، الذي يرأس فرقة عمل الأمن القومي في لجنة الشؤون الخارجية في بيان: “لن تمر هجمات إيران المباشرة على الأمن العالمي والقيادة الأميركية دون رد”. ويُعزَّز قانون الضغط الأقصى بمشروع قانون ثانٍ بقيادة فلوجر، من شأنه تجميد وصول إيران العالمي إلى النقد، ومنع أي رئيس مستقبلي من إصدار إعفاءات من العقوبات، وهي الطريقة الرئيسية التي استخدمها بايدن للالتفاف على القانون خلال فترة ولايته.

وأصدرت إدارة بايدن مرارًا إعفاءات من العقوبات أتاحت لإيران الوصول إلى ما يزيد عن 10 مليارات دولار من مدفوعات الكهرباء المدعومة المستحقة على العراق.

وقدّم فلوجر مشروع القانون نفسه خلال الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، وتم إقراره بأغلبية 259 صوتًا مقابل 160. ومن المتوقع أن يحظى بدعم مماثل هذه المرة.

وتستهدف مشاريع قوانين أخرى قطاع الطاقة الإيراني المربح، الذي ساعد في إبقاء “النظام المتشدد” واقفًا على قدميه وتدفق الأموال إلى وكلائه الذين تعتبرهم واشنطن إرهابيين، بما في ذلك حماس وحزب الله والمتمردون الحوثيون في اليمن.

وسيمنع قانون بفلوغر “لا للطاقة الإيرانية” استيراد الغاز الطبيعي الإيراني إلى العراق، مما يُلغي مصدر دخل رئيسيا آخر. وسوف تعزز تدابير إضافية الأمر التنفيذي لإدارة ترامب الذي يُصنّف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، وتضمن “عدم قدرة أي إدارة ديمقراطية مستقبلية على تخفيف العقوبات حتى تتوقف إيران عن دعم الأنشطة الإرهابية”، وفقًا لمعلومات حول هذا الجهد قدمتها لجنة العلاقات الخارجية.