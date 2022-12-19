أضرار بالغة.. 35 مسيّرة إيرانية الصنع تشن هجوماً عنيفاً على كييف

قال أوليكسي كوليبا حاكم منطقة كييف إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة تسبب في أضرار جسيمة (الاثنين 19-12-2022) وإن ثلاث مناطق فيها دون كهرباء.

وشنت روسيا هجمات باستخدام 35 طائرة مسيرة انتحارية إيرانية الصنع على أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين والكثير من السكان لا يزالون نياما.

وقصفت بنية تحتية حيوية في كييف وحولها في ثالث ضربة جوية تنفذها موسكو على العاصمة الأوكرانية في ستة أيام.

وكانت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف قد اعلنت صباح اليوم عن إسقاط 9 طائرات مسيرة إيرانية الصنع أثناء تحليقها في المجال الجوي لكييف، وذلك في أحدث هجوم تشنه روسيا على المنطقة.

كما أفاد شهود بسماع دوي عدة انفجارات في المدينة، وفي المنطقة المحيطة بالعاصمة.

وقالت الإدارة على تطبيق‭ ‬تليغرام، إن روسيا هاجمت العاصمة بعدد كبير من المسيّرات من طراز شاهد، في إشارة إلى المسيّرات الإيرانية الصنع.

في سياق متصل يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الإعلان عن تزويد كييف بحزمة جديدة من ذخائر المدفعية، خلال لقاء في ريغا، يجمع قادة دول شمال أوروبا والبلطيق إضافة إلى هولندا.

إذ يصل سوناك إلى لاتفيا، اليوم، لحضور اجتماع الدول الأعضاء في تحالف “قوة الاستطلاع المشتركة” (جيف) الذي تقوده بريطانيا، حيث ستتم مناقشة جهود مواجهة العملية العسكرية الروسية.

فيما قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إنّ سوناك سيدعو قادة دول هذا التحالف إلى الإبقاء على مستويات عام 2022 من الدعم لأوكرانيا أو زيادتها عام 2023.