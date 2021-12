أضرار تطال مطار دمشق جراء القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا

أكد تقرير أمريكي، على أن الجولة الأخيرة من الغارات الإسرائيلية على سوريا ألحقت ضررا بأحد مدارج الهبوط في مطار دمشق الدولي.

ونشرت شركة Aurora Intel الأمريكية المختصة بتغطية الأحداث في الشرق الأوسط وخارجه، على حسابها في “تويتر” صورة التقطها قمر صناعي تابع لشركة Capella Space، وهي تظهر حفرة من المرجح أن القصف الإسرائيلي خلفها في هذا المدرج.

Dubious curiosity satisfied, despite the runway at #Damascus Intl. Airport, #Syria currently under refurb and closed per NOTAM A0208/21, imagery courtesy of @capellaspace confirms three impacts 600m’s each apart, reportedly from an #Israel|I airstrike in the early hours yesterday pic.twitter.com/GQUftXOvVC

— Aurora Intel (@AuroraIntel) December 17, 2021