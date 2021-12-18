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أضرار تطال مطار دمشق جراء القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا

منذ ساعتين
آخر تحديث: 18 - ديسمبر - 2021 11:54 صباحًا
غارات إسرائيلية على مواقع للنظام السوري

غارات إسرائيلية على مواقع للنظام السوري- أرشيفية

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أكد تقرير أمريكي، على أن الجولة الأخيرة من الغارات الإسرائيلية على سوريا ألحقت ضررا بأحد مدارج الهبوط في مطار دمشق الدولي.

ونشرت شركة Aurora Intel الأمريكية المختصة بتغطية الأحداث في الشرق الأوسط وخارجه، على حسابها في “تويتر” صورة التقطها قمر صناعي تابع لشركة Capella Space، وهي تظهر حفرة من المرجح أن القصف الإسرائيلي خلفها في هذا المدرج.

وأشارت Aurora Intel إلى أن الصور الفضائية تؤكد تعرض مطار دمشق لثلاث غارات على بعد 600 متر عن بعضها البعض فجر الخميس.

وأكد موقع The War Zone الأمريكي المختص بالشؤون العسكرية أن الجزء الغربي من مطار دمشق مغلق حاليا أمام حركة الطائرات وأعمال ترميم جارية هناك، لافتا إلى أنه من غير الواضح لماذا طالت الغارات المزعومة هذا المدرج تحديدا، خاصة وأن هناك مدرجا آخر يجري استخدامه بشكل نشط وسط مزاعم عن هبوط طائرات فيه تنقل مواد لدعم العسكريين الإيرانيين المنتشرين في سوريا.

وسبق أن أعلنت قوات النظام عن تصديها فجر الخميس لهجوم صاروخي إسرائيلي من اتجاه الجولان المحتل على بعض النقاط في المنطقة الجنوبية أسفر عن مقتل جندي ووقوع بعض الخسائر المادية.

وأكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الدفاعات السورية أسقطت سبعة من أصل ثمانية صواريخ أطلقت خلال الهجوم على مواقع في محيط مطار دمشق الدولي.

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