أضرار زلزال تركيا قد تتجاوز 100 مليار دولار

قالت مسؤولة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء إن الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر في تركيا ستتجاوز 100 مليار دولار.

وقالت لويزا فينتون المسؤولة بالبرنامج عبر اتصال بالفيديو من غازي عنتاب التركية “يتضح من الحسابات التي جرت حتى الآن أن الأضرار التي قدمتها الحكومة وأيدها … شركاء دوليون ستتجاوز 100 مليار دولار”.

وأضافت أن الرقم المبدئي سيستخدم كأساس لمؤتمر للمانحين لجمع التمويل لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا سيقام في بروكسل وبلجيكا يوم 16 مارس آذار.

أسوأ كارثة

مضى شهر منذ ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.8 درجة مناطق شاسعة من تركيا وأجزاء من سوريا في 6 فبراير، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص في البلدين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها “أسوأ كارثة طبيعية” في المنطقة الأوروبية منذ قرن.

وبعد شهر من الكارثة، تواجه تركيا مهمة شاقة تتمثل في إعادة بناء المدن المدمرة حيث طُمر عشرات الآلاف من الأشخاص، ويعيش كثر من الناجين في خيم أو حاويات، بينما ارتفعت أرقام الضحايا.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، السبت، إن حصيلة الزلزال ارتفعت إلى 45.968 قتيلا، بالإضافة إلى 4267 من اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية في بلادهم. ولقي آلاف آخرون حتفهم في سوريا.

وضرب الزلزال 11 محافظة تركية عند الساعة 04:17 بالتوقيت المحلي، حين كان السكان نائمين في منازل غير مبنية للصمود أمام الهزات القوية.

وقال مسؤولون أتراك إن 214 ألف مبنى انهار عقب الزلزال، عدد كبير منها في هاتاي وكهرمان مرعش.

وما زالت فرق من العمال تعمل على إزالة الأنقاض في المدن التي ضربها الزلزال.

وتضرّر حوالى 14 مليون شخص، أي سدس سكان البلاد، من جراء الكارثة.