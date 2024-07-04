أضرار كبير بمنشأة للغاز بعد قصف روسي على "بولتافا" الأوكرانية

ذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية (الخميس 4-7-2024) أن هجوما صاروخيا روسيا استهدف منطقة بولتافا في أوكرانيا أمس الأربعاء ألحق أضرارا ببنية تحتية للغاز وأسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

وأفادت الوزارة على تيليجرام بتضرر بنية تحتية لم تحددها ومنشأة تابعة لإحدى شركات إنتاج الغاز جراء الهجوم.

كانت القوات الجوية الأوكرانية قالت أمس الأربعاء إنها أسقطت صاروخا روسيا فوق بولتافا، فيما أفاد حاكم المنطقة بوقوع أضرار ناجمة عن شظايا.

في السياق، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية الخميس، إسقاط 21 من أصل 22 طائرة مسيرة من طراز شاهد استخدمت في هجوم روسي خلال الليل.

وأضافت أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت طائرات مسيرة فوق ست مناطق في شمال ووسط أوكرانيا.

وقال حاكم منطقة تشيرنيهيف في شمال البلاد إن واحدة من الطائرات المسيرة قصفت منشأة في المنطقة، دون ذكر المزيد من التفاصيل

وأضاف في بيانه أن أكثر من خمسة آلاف مستهلك في المنطقة ظلوا بدون كهرباء حتى صباح اليوم.

وقال حاكم دنيبروبتروفسك إن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرتين فوق منطقته.