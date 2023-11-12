الأحد 28 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 12 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أطباء غزة صامدون بـ"الماء والتمر".. وفقدان العلاج يقتل عددًا من مرضى السرطان

منذ 11 دقيقة
مجمع الشفاء في غزة

مجمع الشفاء في غزة

A A A
طباعة المقال

أفادت مصادر طبية فلسطينية أن عددًا من مرضى السرطان في قطاع غزة توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج اللازم، في ظلّ انهيار القطاع الصحي وانقطاع الكهرباء والإمدادات، وفق ما نقلت “روسيا اليوم”.

وقال المتحدث باسم الصحة في غزة إن مجمع الشفاء الطبي توقف تمامًا، وطواقمه الطبية عاجزة عن تقديم أي خدمة للمصابين أو المرضى، مؤكدًا وفاة 5 مصابين نتيجة عجز الطواقم الطبية عن معالجتهم إثر انقطاع الكهرباء.

كما قال إن طفلين من الخدج ومريض في العناية المركزة توفوا، متوقعًا ارتفاع أعداد الوفيات خلال الساعات المقبلة.

وأشار المتحدث إلى أن “قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمر لمستشفى الشفاء منع الخروج لدفن 100 شخص موجودين داخل المجمع”.

وقال مصدر صحافي من داخل مستشفى الشفاء، إن “اشتباكات عنيفة تجري على بعد 200 إلى 300 متر بالقرب من المجمع”.

من جهته، قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة إن مستشفى الشفاء يتعرض الآن إلى قصف جديد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن الكوادر الطبية في المجمع تتناول التمر والماء فقط منذ يومين لتبقى على قيد الحياة.

    المزيد من أخبار العالم

    مستشفى الشفاء في غزة
    غزة تحت النار
    وزارة الصحة في غزة: الجثث مكدسة في مستشفى الشفاء و"لا تجد من يدفنها"
    حريق لوس أنجلوس
    فيديو.. حريق هائل يلتهم مساحة "6 ملاعب" في لوس أنجلوس
    تجمع داعم لفلسطين في مدينة ليون الفرنسية
    يمينيون متطرفون يعتدون على مؤتمر حول فلسطين في فرنسا

    الأكثر قراءة

    طائرات مسيرة- أرشيفية
    "سوات الجزيرة العربية" تتبنى استهداف إيلات بطائرتين مسيرتين
    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    المخابرات الأميركية تشكك بقدرة إسرائيل.. وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل هامة!
    حزب الله
    بعد رعب "طوفان الأقصى".. دعوة إسرائيليّة لضرب "حزب الله" وإبعاده إلى ما وراء الليطاني