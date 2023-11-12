أطباء غزة صامدون بـ"الماء والتمر".. وفقدان العلاج يقتل عددًا من مرضى السرطان

أفادت مصادر طبية فلسطينية أن عددًا من مرضى السرطان في قطاع غزة توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج اللازم، في ظلّ انهيار القطاع الصحي وانقطاع الكهرباء والإمدادات، وفق ما نقلت “روسيا اليوم”.

وقال المتحدث باسم الصحة في غزة إن مجمع الشفاء الطبي توقف تمامًا، وطواقمه الطبية عاجزة عن تقديم أي خدمة للمصابين أو المرضى، مؤكدًا وفاة 5 مصابين نتيجة عجز الطواقم الطبية عن معالجتهم إثر انقطاع الكهرباء.

كما قال إن طفلين من الخدج ومريض في العناية المركزة توفوا، متوقعًا ارتفاع أعداد الوفيات خلال الساعات المقبلة.

وأشار المتحدث إلى أن “قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمر لمستشفى الشفاء منع الخروج لدفن 100 شخص موجودين داخل المجمع”.

وقال مصدر صحافي من داخل مستشفى الشفاء، إن “اشتباكات عنيفة تجري على بعد 200 إلى 300 متر بالقرب من المجمع”.

من جهته، قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة إن مستشفى الشفاء يتعرض الآن إلى قصف جديد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن الكوادر الطبية في المجمع تتناول التمر والماء فقط منذ يومين لتبقى على قيد الحياة.