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فيديو.. أطباء مغاربة يناشدون بحماية الأطقم الصحية في غزة

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 29 - أبريل - 2024 8:31 صباحًا
مستشفيات غزة

مستشفيات غزة

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قام أطباء وممرضون في المغرب بوقفة احتجاجية يوم الأحد 29 نيسان/أبريل 2024، حيث طالبوا بحماية الأطقم الطبية في قطاع غزة وأشادوا بتضحياتهم في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة للشهر السابع.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية بالعاصمة الرباط العشرات من أطباء وصيادلة وممرضات وممرضين من القطاعين العام والخاص وطلاب الطب، بدعوة من التنسيقية المغربية “أطباء من أجل فلسطين” (أهلية).

وطالب المحتجون بضرورة الإسراع في إسعاف الجرحى، وإرسال المساعدات الطبية إلى قطاع غزة المحاصر منذ 17 سنة.

والأحد، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بارتفاع عدد جرحى الحرب الإسرائيلية إلى 77 ألفًا و575 منذ اندلاعها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ورفع المحتجون أعلام فلسطين ولافتات مكتوب عليها: “أطباء المغرب يستنكرون الجرائم الصهيونية”، و”أوقفوا الحرب على غزة.. أوقفوا الإبادة”.

ورددوا هتافات منها “فلسطين باعوك المطبعين”، و”فلسطين ستنتصر”، و”غزة غزة رمز العزة”، وطالبوا بحماية الأطقم الطبية في غزة.

ومنذ بداية الحرب، قتلت إسرائيل 491 من أفراد الأطقم الطبية، وفق إحصاء المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.


“غزة في الواجهة الأمامية”
وخلال الوقفة، أشاد رئيس تنسيقية “أطباء من أجل فلسطين” أحمد بالحوس بصمود الأطقم الطبية في غزة، وعملهم المتواصل بأقل الإمكانيات لإسعاف الجرحى.

وأضاف “يجب أن يكون عمرنا كله فداء لفلسطين، خاصة أن غزة في الواجهة الأمامية”.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورًا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”

    المصدر :
  • الجزيرة

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