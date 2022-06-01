أطفال أوكرانيا.. إحصائية "مفزعة" عن القتلى والجرحى بنيران الحرب الروسية

اتهمت السلطات الأوكراني، موسكو بالتسبب بمقتل 243 طفلا على الأقل وإصابة 446 آخرين منذ بدء الغزو الروسي يوم 24 فبراير.

ووفقاً لبيان مكتب المدعي العام الأوكراني، فإنه بالإضافة إلى الوفيات والإصابات لدى الأطفال، فإنه لحقت أضرار بما لا يقل عن 1937 مؤسسة تعليمية في أوكرانيا منها 181 منها دمرت بالكامل، في حين تسبب الغزو في تدمير حياة الملايين، حسبما نقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية.

وأفاد البيان بأن هذه الأرقام “ليست نهائية”؛ لأنها لا تشمل الضحايا في الأماكن التي تتواصل فيها “الأعمال العدائية الفعلية” وفي الأماكن التي المحتلة من قبل القوات الروسية.

ويتزامن إعلان المدعي العام الأوكراني، الأربعاء، مع يوم الطفل في أوكرانيا الذي يصادف الأول من يونيو.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 1 June 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/eyvBTJ9Q1Y 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/GxpDQY3ua2 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 1, 2022

ميدانيا، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لوهانسك، سيرهي هايدي، الأربعاء، إن القوات الروسية “تقتحم” مدينة سيفيرودونتسك الشرقية و”تمركزت في وسط المدينة”.

وأوضح هايدي أن روسيا شنت هجمات، الثلاثاء، في “المقاطعات الشمالية والجنوبية والشرقية من سيفيرودونيتسك”. وأشار إلى أن الروس يسيطرون الآن على “معظم” المدينة، بحسب ما نقلت الشبكة الأميركية.

وقال إن روسيا تسيطر الآن على 70 بالمئة من مدينة سيفيرودونيتسك، وهي هدف رئيسي للقوات الروسية التي تسعى للسيطرة على منطقة دونباس بأكملها.

وتابع هايدي : “الروس يقتحمون ويوطدون في وسط سيفيرودونتسك، بينما يواصلون تدمير البنية التحتية والمنشآت الصناعية”، وكذلك تدمير المنازل السكنية في المدينة وحولها.

وقال هايدي إن غارة جوية روسية، الثلاثاء، أصابت خزانا يحتوي على حامض النيتريك بمصنع كيماويات في سيفيرودونتسك، وألقت ميليشيا جمهورية لوهانسك الانفصالية المعلنة من جانب واحد باللوم على القوات الأوكرانية في الانفجار.

وظلت العمليات البرية الروسية مركزة بإحكام مع تركيز قوة النيران داخل قطاع صغير من لوهانسك أوبلاست. وخلال يومي 30 و31 مايو، اشتد القتال في شوارع سيفيرودونتسك، مع اقتراب القوات الروسية من وسط المدينة، وفقا لوزارة الدفاع البريطانية.

وقالت الوزارة في إحاطتها اليومية، الأربعاء، إن أكثر من نصف المدينة محتلة الآن على الأرجح من قبل القوات الروسية المدعومة من مقاتلين شيشانيين.

إلى ذلك، أفاد حاكم حاكم خاركيف الأوكراني، أوليه سينيهوبوف، بتواصل القصف الروسي الذي استهدف المدنيين وأسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة سبعة آخرين، على ما نقلت صحيفة “الغارديان”.

وقال في تحديثه عن الغزو الروسي عبر تليغرام: “القتال مستمر في منطقة خاركيف. العدو يركز على الدفاع ويحاول الصمود. وفي اتجاه إيزيوم، يعيد المحتلون الروس تجميع صفوفهم ويستعدون لمحاولات هجومية جديدة. ويحتفظ المدافعون عننا بمراكزهم ويلحقون الخسائر بالعدو. وأسقطت القوات المسلحة الأوكرانية الليلة الماضية مروحية روسية من طراز Ka-52 Alligator”.