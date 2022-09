أطفال أوكرانيا.. إحصائية "مفزعة" عن القتلى والجرحى بنيران الحرب الروسية

اتهمت السلطات الأوكراني، موسكو بالتسبب بمقتل 243 طفلا على الأقل وإصابة 446 آخرين منذ بدء الغزو الروسي يوم 24 فبراير.

ووفقاً لبيان مكتب المدعي العام الأوكراني، فإنه بالإضافة إلى الوفيات والإصابات لدى الأطفال، فإنه لحقت أضرار بما لا يقل عن 1937 مؤسسة تعليمية في أوكرانيا منها 181 منها دمرت بالكامل، في حين تسبب الغزو في تدمير حياة الملايين، حسبما نقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية.

وأفاد البيان بأن هذه الأرقام “ليست نهائية”؛ لأنها لا تشمل الضحايا في الأماكن التي تتواصل فيها “الأعمال العدائية الفعلية” وفي الأماكن التي المحتلة من قبل القوات الروسية.

ويتزامن إعلان المدعي العام الأوكراني، الأربعاء، مع يوم الطفل في أوكرانيا الذي يصادف الأول من يونيو.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 1 June 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/eyvBTJ9Q1Y

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/GxpDQY3ua2

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 1, 2022