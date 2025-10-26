أطفال غزة بين الجوع والدمار: كارثة إنسانية تتفاقم وسط صمت دولي وعجز صحي وتعليمي

تتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع تصاعد تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام، لتشمل فئات المجتمع كافة، وفي مقدمتها الأطفال الذين يواجهون أوضاعا غير مسبوقة من الجوع وسوء التغذية والحرمان من الرعاية الصحية الأساسية.

وفي حديثه للجزيرة، وصف المدير العام لجمعية العودة الصحية والمجتمعية رأفت المجدلاوي واقع الأطفال في غزة بأنه “مؤلم إلى حد يفوق التصور”، مؤكدا أن الأرقام المسجلة تعكس حجما مرعبا من الانتهاكات التي طالت الفئة الأضعف في المجتمع الفلسطيني.

وبيّن المجدلاوي أن 154 طفلا توفوا في قطاع غزة نتيجة سوء التغذية، في حين يخضع أكثر من 51 ألف طفل للعلاج في المراكز الصحية والمستشفيات بسبب الأمراض المرتبطة بالجوع ونقص الغذاء.

وأضاف أن كل يوم خلال العدوان كان يشهد فقدان 77 طفلا أحد والديهم، مما يجعلهم أيتاما في ظل غياب أدنى مقومات الحياة، مشيرا كذلك إلى تسجيل 16 حالة إجهاض يوميا نتيجة سوء التغذية وانعدام الرعاية الطبية للنساء الحوامل.

استشهاد أكثر من ألف رضيع

وكشف عن أن العدوان تسبب أيضا في استشهاد 1015 طفلا رضيعا تقل أعمارهم عن 6 أسابيع، إلى جانب مقتل 450 جنينا في بطون أمهاتهم، موضحا أن أكثر من 12 ألف حالة إجهاض سُجلت منذ بدء الحرب بفعل الظروف القاسية وانعدام الخدمات الصحية.

وتابع المدير العام لجمعية العودة الصحية أن نحو 500 ألف طفل في غزة للعام الثاني على التوالي بلا تعليم، بعد تدمير المدارس أو تحويلها إلى ملاجئ للنازحين، مما يجعل مستقبلهم التعليمي في مهب الريح.

كما أشار إلى أن 40 ألف طفل دون عام واحد يحتاجون يوميا إلى الحليب، في حين يبلغ عدد الأطفال المحتاجين له 107 آلاف، غير أن الكميات المتوفرة لا تكفي، وإن وُجدت، فإنها تُباع بأسعار مرتفعة تفوق قدرة معظم العائلات المنكوبة.

ولفت المجدلاوي إلى أن هذه الكارثة لا تقتصر على الجانب الغذائي فحسب، بل تمتد إلى الأوضاع النفسية والاجتماعية، حيث يعاني الأطفال من اضطرابات شديدة نتيجة مشاهد القتل والإصابة والدمار التي يعيشونها بشكل يومي منذ بدء العدوان.

وشدّد على أن الأطفال في غزة يحتاجون إلى تدخلات عاجلة في مجالات الدعم النفسي والاجتماعي، لمساعدتهم على تجاوز آثار الخوف والصدمة التي تلاحقهم في حياتهم اليومية، مؤكدا أن هذا الدعم بات جزءا أساسيا من أي خطة إنقاذ إنسانية.

خطة شاملة لمعالجة الآثار

وفي حديثه عن المطلوب دوليا، أكد المجدلاوي أن وقف العدوان وحده لا يكفي، داعيا المجتمع الدولي إلى تبني خطة شاملة لمعالجة آثار المأساة الإنسانية التي يعيشها الأطفال في غزة.

وقال إن نحو 5200 طفل جريح يحتاجون إلى إجلاء طبي فوري إلى خارج القطاع لتلقي العلاج، لأن الإمكانات الطبية المحلية غير قادرة على تلبية احتياجاتهم، في ظل انهيار المنظومة الصحية بالكامل.

كما طالب بتوفير مراكز إيواء آمنة للعائلات التي تضم أطفالا، حتى يشعروا بأنهم في بيئة قادرة على حمايتهم وتوفير الأمان النفسي لهم بعد شهور من الرعب والنزوح المستمر.

وشدد على ضرورة الإسراع في إعادة تأهيل المدارس وتجهيزها لاستقبال أكثر من نصف مليون طالب، بما يضمن استئناف التعليم وتعويض الفاقد الدراسي خلال العامين الماضيين جراء الحرب والحصار.