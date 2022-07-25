أعراض كوفيد "اختفت تقريبا" من بايدن

قال طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مذكرة، الاثنين، إن أعراض كوفيد-19 “اختفت بالكامل تقريبا” منذ أن ثبتت إصابته الأسبوع الماضي.

وقال كيفن أوكونور طبيب بايدن في مذكرة أصدرها البيت الأبيض “عند سؤاله، يلاحظ فقط في هذه المرحلة بعض الاحتقان في الأنف وبحة بسيطة في الصوت”.

وفي بداية الأسبوع الحالي، قال الطبيب إن أعراض السعال وآلام الجسم التي عانى منها بايدن تراجعت وإنه لا يعاني من أي ضيق في التنفس.

وكرر الطبيب اليوم الاثنين أن رئتي بايدن بخير وأنه كان يستجيب بشكل جيد للعلاج.

وتم إعلان إصابة بايدن بكوفيد-19 يوم الخميس الماضي.

وسعى البيت الأبيض للتأكيد على قدرة بايدن على التغلب على مرضه. ونشر يوم الخميس مقطع فيديو له وهو يطمئن الأمريكيين على صحته، وشارك يوم الجمعة في اجتماعات افتراضية مع موظفي البيت الأبيض.

ولم يكن الرئيس مرتبطا بأي أحداث عامة في مطلع الأسبوع، وأُلغيت خطط للسفر في النصف الأول من الأسبوع الحالي.

وسيلتقي بايدن في وقت لاحق اليوم الاثنين افتراضيا مع رؤساء تنفيذيين وقادة عمال ضمن مساعي إدارته لإقرار تشريع يهدف إلى تعزيز صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.