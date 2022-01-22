أعضاء بالكونغرس يطالبون بإعادة تصنيف الحوثي "جماعة إرهابية"

يشهد الكونغرس الأمريكي تحركات لإعادة الحوثيين كجماعة إرهابية في أعقاب الهجوم الذي شنته الميليشيا الإنقلابية الأسبوع الماضي على أبوظبي.

وتقدم السيناتور تيد كروز وائتلاف من قادة السياسة الخارجية الجمهوريين، الجمعة، بتشريع جديد من شأنه إعادة تصنيف الحوثييين كإرهابيين.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أدرج “جماعة الحوثي” على قائمة الإرهاب الأمريكية في أوائل عام 2021، لكن هذا التصنيف تم عكسه خلال الأسبوع الأول لتولي إدارة جو بايدن مهامها.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن،أكد على أن إدارته ستعيد النظر في قرار إعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب، وذلك بعد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على الإمارات.

وقال بايدن في معرض جوابه عن سؤال صحفي عما إذا كان يؤيد إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، بعدما تم حذفهم قبل نحو عام من قائمة الإرهابيين: “الإجابة هي أنها قيد الدراسة”.