أعضاء حلف الأطلسي يستنفرون لتعزيز دفاعات أوكرانية الجوية.. ماذا كشف ستولتنبرغ؟

ذكر ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بعد اجتماع خاص بين وزراء دفاع التحالف العسكري والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أعضاء الحلف اتفقوا (الجمعة 19-4-2024) على تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي إضافية.

وقال ستولتنبرغ للصحفيين في بروكسل “بالإضافة إلى منظومة الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت، هناك أنظمة أخرى يمكن للحلفاء توفيرها (لأوكرانيا)، منها النظام الفرنسي سامب‭‭/‬‬تي… وتعهدت الدول التي لا تمتلك أنظمة متاحة بتوفير الدعم المالي لشراء تلك الأنظمة لصالح أوكرانيا”.

وطلب زيلينسكي عقد الاجتماع، الذي عقد عبر الإنترنت، نظرا لمواجهة بلاده نقصا في الذخيرة مع حجب الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي على مدى أشهر تمويلا مهما كانت توفره الولايات المتحدة لأوكرانيا، وفشل الاتحاد الأوروبي في تسليم الذخائر في وقت ملائم.

ولم يخض ستولتنبرغ في تفاصيل حول عدد أنظمة الدفاع الجوي الجديدة التي ستتسلمها أوكرانيا، لكنه قال إنه يتوقع الإعلان عن تفاصيل جديدة في الأيام المقبلة.

وأضاف للصحفيين “المساعدة في طريقها. وأتوقع الإعلان عن المزيد من المساعدات والدعم في المستقبل القريب جدا”.

وفي الأسبوع الماضي، تعهدت ألمانيا بتزويد كييف ببطارية باتريوت إضافية من مخزونها العسكري.

وتمتلك الولايات المتحدة أكبر عدد من أنظمة باتريوت في مخزوناتها. وفي أوروبا، تمتلك دول مثل إسبانيا واليونان بطاريات باتريوت خاصة بها.