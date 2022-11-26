أعضاء مثلث لوبلين يوقعون بيان دعم لأوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن رؤساء وزراء أوكرانيا وبولندا وليتوانيا وقعوا على بيان دعم لأوكرانيا والنظام الدولي في اجتماع مشترك لأعضاء مثلث لوبلين، السبت.

وقال زيلينسكي على قناته في “تيليغرام”: “عقد اجتماع لمثلث لوبلين في كييف، على مستوى رؤساء الوزراء. ووقعت أوكرانيا وبولندا وليتوانيا على بيان مشترك بشأن مزيد من الدعم لأوكرانيا والنظام القانوني الدولي”.

من جانبه، كتب رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، في صفحته على “تلجرام”، السبت: “يسعدني أن أرحب برئيسي حكومتي ليتوانيا وبولندا في كييف اليوم… في شكل “مثلث لوبلين” ناقشنا القضايا والتحديات الحيوية، كما وقعنا بيانا مشتركا اتفقنا فيه على عدد من مواقفنا”.

وجاء في بيان صدر عن الحكومة الأوكرانية ونشر في موقعها الرسمي أن المشاركين في الاجتماع “أشاروا إلى الدور الهام لـ “مثلث لوبلين” في التضامن مع الدعم الدولي لأوكرانيا”.

وتم إنشاء مثلث لوبلين في يوليو 2020، في مدينة لوبلين البولندية، من أجل التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين أوكرانيا وبولندا وليتوانيا، والهدف الرئيسي للتحالف هو تعزيز الحوار بين الدول، ودعم اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.