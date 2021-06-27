أعلى درجات حرارة في العالم تم تسجيلها في 7 مدن عربية

تشهد بعض الدول حول العالم ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، حيث رصد موقع eldoradoweather المتخصص بالطقس، اليوم الأحد، 7 مدن عربية سجلت أعلى درجات حرارة في العالم، مُشيراً إلى المدن التي تجاوزت حرارتها 50 درجة فوق الصفر.

ونشر الموقع قائمة بأعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل أعلى 7 درجات حرارة في 7 مدن عربية.

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

1- الجهراء (الكويت) 50.2 درجة مئوية.

2- نواصيب (الكويت) 50 درجة مئوية.

3- مطربة (الكويت) 49.4 درجة مئوية.

4- مطار البصرة الدولي (العراق) 49.3 درجة مئوية.

5- العمارة (العراق) 49.2 درجة مئوية.

6- الصليبية (الكويت) 49.2 درجة مئوية.

7- العبدلي (الكويت) 49.1 درجة مئوية.

8- عبادان (إيران) 49 درجة مئوية.

9- الأهواز (إيران) 48.8 درجة مئوية.

10- مطار الكويت الدولي (الكويت) 48.8 درجة مئوية.

11- البصرة – الحسين (الكويت) 48.6 درجة مئوية.

12- مدينة الكويت (الكويت) 48.6 درجة مئوية.

13- صابرية (الكويت) 48.6 درجة مئوية.

14- علي الغربي (العراق) 48.4 درجة مئوية.

15- الفاو (العراق) 48.4 درجة مئوية”.