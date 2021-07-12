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أعمال الشغب تجتاح جنوب افريقيا

12 - يوليو - 2021
شغب في جنوب أفريقيا

شغب في جنوب أفريقيا

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اجتاحت أعمال العنف جنوب أفريقيا، على خلفية سجن الرئيس السابق جاكوب زوما، بحسب صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية .

وأضافت، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، على موقعها الإلكتروني: ”طالب الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا بالهدوء، عقب الاحتجاجات العنيفة التي ضربت جنوب أفريقيا نتيجة سجن الرئيس السابق زوما“.

وأوضحت: ”اعتقل 37 شخصاً وتم إغلاق أحد أبرز الطرق السريعة في جنوب أفريقيا، بعد قيام المتظاهرين بإشعال النار في الشاحنات، وإغلاق الطرق بالمتاريس المشتعلة في ولاية ”كوازولو ناتال“، مسقط رأس الرئيس السابق جاكوب زوما، في حين شارك متظاهرون آخرون في احتجاجات وهم يحملون الهراوات في جوهانسبيرغ“.

وتابعت: ”اتسع نطاق الاحتجاجات أمس الأحد، ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد للطرق المغلقة، والمسيرات التي اتجهت نحو الشرطة في جوهانسبرغ وجوتنغ. وقال أحد المستخدمين إن الاحتجاجات لم تعد تتعلق بزوما فقط، ولكنها تضمنت العديد من القضايا بما في ذلك البطالة والحكومة غير المجدية، والإغلاق الغبي، بحسب وصفه، في ظل تفشي فيروس كورونا“.

وأردفت: ”سلّم زوما نفسه إلى الشرطة الأسبوع الماضي، ليقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 شهراً بتهمة ازدراء المحكمة، بعد فشله في الإدلاء بشهادته في تحقيق فساد يبحث في مزاعم بأنه سمح للأخوين جوبتا، رجلي الأعمال الهنديين، باختيار رؤساء الوزارات الحكومية والكيانات التي تسيطر عليها الدولة، من أجل تحويل العقود إلى امبراطوريتهما، في حين ينفي زوما ارتكاب أي مخالفة“.

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