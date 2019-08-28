أعين السودانيين نحو حمدوك.. ولادة الحكومة اليوم

بعد أن أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، تسليمها رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قائمة ترشيحاتها الوزارية، ينتظر أن يعلن حمدوك، اليوم الأربعاء، عن حكومته.

وفي هذا السياق، أوضحت مراسلة “العربية”، الأربعاء، أنه على الرغم من توقع إعلان أسماء الحكومة اليوم، إلا أنه من الممكن ألا يتم ذلك إلا في وقت متأخر ليلاً أو صباح الغد، لا سيما أن حمدوك تسلم قائمة الحرية والتغيير في وقت متأخر، فضلاً عن أن لديه بعض التحفظات على أسماء وترشيحات معينة رفعت إليه.

وتشخص أعين السودانيين نحو “شكل وأسماء” الحكومة الوليدة، بعد عزل نظام عمر البشير الذي حكم البلاد لثلاثين عاماً. وكانت “الحرية والتغيير” حسمت أمر مرشحيها للحكومة الانتقالية بعد اجتماع استمر 19 ساعة، مشيرة إلى أنها اختارت مرشحين لـ 14 وزارة و4 مجالس.

الأسماء المرشحة

يذكر أنه من أبرز الأسماء المرشحة لتولي مناصب في الحكومة هي: د. إبراهيم البدوي لوزارة المالية، وحسن بشير، وعمر قمر الدين وعمر منيس ومحمد صديق للخارجية، ولوزارة الصناعة والتجارة كل من كوثر إسماعيل وعيسى الشاطر وكمال الدين الطيب، ولمجلس الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح وزينب عبد الرحمن.

وكان حمدوك الذي أدى مساء الأربعاء (21 أغسطس) اليمين الدستورية رئيساً لوزراء الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان، بدأ لقاءات وصفها بـ”المشاورات الأولية” مع زعيم حزب الأمة، الصادق المهدي، وقادة في قوى الحرية والتغيير، الخميس، في منزل المهدي.

وقال رئيس الوزراء إنه بدأ في مهمة اختيار وزراء الحكومة الانتقالية المقبلة بحسب المعايير التي تم الإجماع عليها، وهي الكفاءة والقدرة على إحداث التغيير، مع الوضع في الاعتبار القيم التي توافقت عليها قوى الثورة السودانية.