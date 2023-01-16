أفراد العائلات المالكة في أوروبا يودعون آخر ملوك اليونان

تجمع أفراد من العائلات الأوروبية المالكة في أثينا (الاثنين 16-1-2023) لحضور مراسم تشييع جثمان آخر ملوك اليونان قسطنطين الثاني الذي ألغت بلاده النظام الملكي عام 1974.

وعاش قسطنطين، وهو يمت بقرابة للعاهل البريطاني الملك تشارلز وهو عراب ولي العهد البريطاني الأمير وليام، معظم حياته في المنفى بعد استفتاء يوناني رفض النظام الملكي في عام 1974. وتوفي الأسبوع الماضي عن 82 عاما في أحد مستشفيات أثينا.

وكان قسطنطين الثاني الابن الوحيد للملك بول والملكة فريدريكا وآخر ملوك البلاد.

ومن المتوقع أن يحضر مراسم التشييع أفراد من العائلات المالكة في أوروبا من بينهم الأميرة البريطانية آن، شقيقة الملك تشارلز، وزوجها وملك إسبانيا فيليب وملكة إسبانيا ليتيثيا. ومن بين قائمة الضيوف أيضا أفراد من العائلات المالكة من الدنمرك والنرويج والسويد وبلجيكا ولوكسمبورغ.

وتجرى المراسم الجنائزية في كاتدرائية ميتروبوليتان بوسط أثينا وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويشرف رئيس أساقفة اليونان إيرونيموس على المراسم المتوقع أن تبدأ في الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش.

وكان قسطنطين يبلغ من العمر 27 عاما وأمضى ثلاث سنوات ملكا على البلاد في عام 1967 حين أُجبر على الخروج للمنفي مع زوجته الأميرة الدنماركية آن ماري وعائلته. وألغى مجلس عسكري النظام الملكي في عام 1973. ثم رفضت اليونان النظام الملكي مرة أخرى في استفتاء بعد سقوط المجلس العسكري عام 1974.

وبعد الاستفتاء، ظلت علاقة الملك قسطنطين باليونان متوترة. ولم يُسمح له بالعودة إلا لبضع ساعات في عام 1981 لدفن والدته الملكة فريدريكا في ضيعة العائلة في تاتوي التي تبعد نحو 20 كيلومترا شمالي أثينا.

وفي التسعينيات، اُنتزعت الجنسية اليونانية من قسطنطين واستولت الدولة على تاتوي وقصرا في جزيرة كورفو.

ويُدفن قسطنطين في تاتوي التي وارى ثراها أجساد أسلافه.