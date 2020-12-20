استمع لاذاعتنا

أفريقيا..إصابات كورونا تتخطى حاجز 2.5 مليون

منذ 51 دقيقة
إصابات كورونا في أفريقيا قد تسجل ارتفاعا كبيرا

ارتفاع إصابات كورونا في أفريقيا

A A A
طباعة المقال

تخطت حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا حاجز 2.5 مليون حالة، حسب ما أظهره إحصاء لوكالة رويترز .

وطبقا لإحصاء رويترز، تشهد دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وموريتانيا وغانا وساحل العاج زيادة حادة في الحالات وتسجل معدلات قياسية تقريبا من الإصابات.

وساعدت إجراءات سريعة مثل فرض قيود على السفر وإغلاق الحدود عدة دول في أفريقيا على الحد من انتشار العدوى مع تسجيل الحالات الأولى من الإصابة في مارس. لكن الآثار الاقتصادية لتلك الإجراءات دفعت الحكومات إلى تخفيفها.

ومع تراخي السكان في إجراءات الوقاية وتخليهم عن قواعد التباعد الاجتماعي شهدت حالات الإصابة قفزة كبيرة.

وطبقا لتحليل رويترز سجلت أفريقيا نحو 454 ألف حالة جديدة خلال الثلاثين يوما الماضية أي نحو 18 بالمئة من إجمالي الإصابات وعددها 2.5 مليون حالة.

وما زالت جنوب أفريقيا البلد الأشد تضررا من الفيروس حيث بلغت الإصابات هناك 912477 حالة و24539 وفاة. ويشهد هذا البلد زيادة حادة في حالات العدوى منذ بداية ديسمبر.

وقالت حكومة جنوب أفريقيا أمس الجمعة إنها رصدت سلالة جديدة من فيروس كورونا تشكل دفعة لموجة ثانية من الإصابات.

وتفرض الحكومات في أنحاء المنطقة إجراءات تشمل العزل العام وحظر التجول وفرض قيود على التجمعات قبل الاحتفالات بعيد الميلاد.

    المزيد من أخبار العالم

    كندا تمدد قيود السفر مع الولايات المتحدة لمدة شهر
    كورونا
    إصابات كورونا في كندا تتجاوز عتبة نصف مليون
    ميليشيا الحشد الشعبي التابعة لإيران- أرشيفية
    العراق..استهداف مقر تابع للحشد الشعبي شمال بغداد بصاروخ
    إدانة دولية لجريمة إعدام إيران للشاب نويد أفكاري
    إيران تلاحق المصارع نافيد أفكاري حتى في قبره

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مستشفى الجامعة الأمريكية
    تسجيل أول حالة في لبنان.. مرض خطير يسببه فيروس كورونا للأطفال!
    عبير بيبرس
    صورة سيلفي تشهد على جريمة قتل الفنانة المصرية لزوجها
    ازهار
    بالصورة: “أقبح” زهرة أوركيد في العالم