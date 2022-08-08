أفريقيا: يجب أن نهتم بما يحدث للفلسطينيين كما هو الحال مع أوكرانيا

قالت ناليدي باندو وزيرة خارجية جنوب أفريقيا خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الواقع في 8 تموز 2022 في جوهانسبرج إنه لا يوجد أحد في جنوب أفريقيا يؤيد الحرب في أوكرانيا لكن قواعد القانون الدولي لا تطبق بالتساوي.

وأضافت “يجب أن نهتم بنفس القدر بما يحدث لشعب فلسطين، كما هو الحال مع ما يحدث لشعب أوكرانيا”.

وخيّم الهدوء على قطاع غزة في ساعات صباح يوم الإثنين 8 آب الأولى، بعدما دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين “الجهاد الإسلامي” وإسرائيل حيز التنفيذ، وذلك بعد ثلاثة أيام من القصف العنيف، نجح هذا الاتفاق، الذي رعته القاهرة، في وقف المواجهات الشرسة بين الطرفين، ودخل حيز التنفيذ ليل الأحد، في تمام الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي، لينهي نزيف الدم في صفوف الفلسطينيين، بعدما قُتل أكثر من 40 شخصا في قطاع غزة.