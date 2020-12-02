أفغانستان..إصابة موظفين بالسفارة الروسية في انفجار عبوة ناسفة

أصيب موظفين يعملون بالسفارة الروسية في أفغانستان، الثلاثاء، بجروح طفيفة في انفجار عبوة ناسفة محليّة الصنع أثناء مرور سيارتهم في كابول.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن العبوة الناسفة انفجرت على مقربة من السفارة أثناء مرور سيارة تابعة للبعثة الدبلوماسية، مشيرة إلى أن عدداً من موظفي السفارة الذين كانوا في السيارة أصيبوا بكدمات طفيفة.

وأوضح البيان أن التقارير الأولية تشير إلى أن الهجوم كان يستهدف سيارة تابعة لقوات الأمن الأفغانية كانت تواكب السيارة الدبلوماسية الروسية.

لكن الوزارة شددت على أنه “مع ذلك، ليس مستبعدا أن يكون ما حصل هجوما يستهدف رعايا روسيين”، داعية السلطات الأفغانية إلى “اتخاذ إجراءات شاملة” لضمان سلامة أفراد البعثات الدبلوماسية الروسية في أفغانستان.

ولفت البيان إلى أن السفارة الروسية في كابول ستتخذ من ناحيتها إجراءات أمنية إضافية لحماية موظّفيها ومنشآتها.

وعلى الرغم من محادثات السلام الجارية منذ سبتمبر بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، لا تزال البلاد تعاني من أعمال عنف تستهدف بشكل أساسي قوات الأمن المحلية.