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أفغانستان.. إطلاق نار قرب فندق في كابول

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 12 - ديسمبر - 2022 1:32 مساءً
عناصر من حركة طالبان

عناصر من حركة طالبان

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قال مصدران في طالبان لرويترز إن مسلحين فتحوا النار، الاثنين، بداخل مبنى في العاصمة الأفغانية كابول يسكنه بعض الأجانب.

وقال سكان منطقة شهرنو بوسط كابول إن إطلاق النار استمر في المنطقة عقب انفجار قوي.

وأضافوا أن الهجوم وقع في فندق يقيم فيه عادة صينيون وأجانب آخرون.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية على طلب من رويترز للتعليق.

يأتي ذلك، بعد أيام من إعلان الشرطة الأفغانية، مقتل 5 على الأقل في انفجار استهدف حافلة كانت تقل موظفين في شركة نفط بإقليم بلخ شمالي البلاد.

وتمر أفغانستان بأوضاع أمنية صعبة منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة منتصف أغسطس/آب 2021، وانسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد، فيما تتهم حركة طالبان ما يعرف بـ”تنظيم داعش ولاية خراسان”، وباقي الجماعات المسلحة المعارضة لها، بتنفيذ تلك الهجمات، لزعزعة استقرار البلاد.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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